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Новые узбеки. Молодые люди о важности воспитания и правильном выстраивании личных границ
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/
Ташкент

Сегодня в 14:00

Новые узбеки. Молодые люди о важности воспитания и правильном выстраивании личных границ

Познакомились с молодыми узбекистанцами и обсудили, почему уважение к старшим важная составляющая хорошего воспитания, и как научиться устанавливать здоровые границы в отношениях с окружающими.



Регина Ким, 23 года, город — Ташкент, фотограф, lifestyle-блогер, @regina__kim

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Об уважении к старшим

Уважение — это почтение, которому учат с детства. Но уважение к старшим стоит проявлять не только из-за возраста, но и за личные качества человека. Его нужно заслужить, несмотря на цифры.

Воспитанные люди уступают место старшим, здороваются при встрече, помогают в быту, прислушиваются, не грубят и не перебивают при разговоре.

О воспитании

Молодежь в Узбекистане уважительно относится к старшим, особенно к своим родителям. Поэтому важно, чтобы они на своем примере показывали, как правильно и уважительно общаться с другими людьми.

Я отношусь к людям так, как мне бы хотелось, чтобы относились ко мне. Не веду себя слишком серьезно. Стараюсь быть позитивной, отмечаю хорошие качества людей. Не перебиваю, прислушиваюсь, поддерживаю собеседника, если он хочет сменить тему разговора. Не люблю ставить кого-то в неловкое положение.

Уважаю людей, которые ценят время, энергию, чувства и личное пространство других. В моем окружении нет и не будет людей, которые не знают, что это такое.

О личных границах

Личные границы помогают людям понимать друг друга. Я стараюсь сразу говорить или показывать человеку, если он переходит мои границы, так как мне важно чувствовать себя комфортно. Без этого тяжело построить хорошие взаимоотношения с окружающими.

Важно уметь защищать и свои границы. Обозначать, что для вас допустимо, а что нет. Полезно, когда два человека проговаривают допустимое вмешательство в личное пространство.

Не терпите неприятного собеседника. Дайте ему знать, что вам некомфортно. Если человек не понимает, отстранитесь и проанализируйте, почему вам это не нравится. Будьте сильными, чтобы вас обходили стороной бестактные люди.


Мутабар Хушватова, 27 лет, город — Ташкент, экоблогер, @urikguli

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Об уважении к старшим

Для меня уважение к страшим — это принятие их такими, какие они есть: без стараний перевоспитать и переучить.

Наша молодежь слушает старших, чужих для них взрослых людей, уступает место в общественном транспорте, говорит «хоп», даже если не согласны с ними.

О воспитании

В Узбекистане детей с детства учат безусловному уважению и послушанию, требуя выполнения всех задач, которые поставил перед ними старший по возрасту человек. Это неправильно. Из-за подобного «уважения» молодежь сильно зажата и не знает о своих личных границах, а старшие нарушают их, считая это нормальным.

Уважать человека нужно не из-за возраста. Если кто-то родился раньше тебя, то это не дает ему права нарушать твои личные границы. Я уважаю всех, кто этого заслуживает. Сама не нарушаю чьи-либо границы и требую подобного отношения от окружающих.

О личных границах

Каждый должен соблюдать элементарные правила этики. Например, сказать другому человеку: «Ой какая ты худая, тебе бы больше кушать», — неэтично. Это нарушение личных границ человека. Люди должны знать больше об этом.


Сабина Бакиева, 30 лет, город — Ташкент, менеджер lifestyle-блогеров, @s_bakieva

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Об уважении к старшим

С детства нам говорят об уважении к взрослому поколению. Уважение — это часть воспитания, и оно не зависит от показателя «взрослости». Для меня важно соблюдать и не нарушать границы другого человека, будь то школьник или бабушка.

В нашем обществе проявление уважения разное: кто-то обращается на «вы», кто-то старается промолчать или согласиться со взрослым человеком.

О воспитании

С родителями у нас сложились достаточно дружеские и доверительные отношения. Мы общаемся на «ты», но при этом и родители, и я стараемся уважать, понимать и поддерживать друг друга. Родители всегда учили меня здороваться первой, уступать место взрослым, проявлять эмпатию. Это уже в крови.

При общении с окружающими я никогда не лезу к другому человеку с некорректными вопросами, не стану расспрашивать о личном. Для меня важны личные границы, как мои, так и чужие. Бывает, что я сталкиваюсь с бестактными вопросами и в силу воспитания не могу ответить грубо. В таком случае ухожу от ответа и стараюсь пропускать мимо ушей все те «наставления», которые могу услышать. Видя мою безучастность, человек прекращает диалог.

О личных границах

Соблюдению личных границ надо учить с детства. Права одного человека начинаются там, где заканчиваются права другого. Это не зависит от возраста, места проживания или пола.

Нам всем необходимо думать: А что я почувствую, если мне зададут тот или иной вопрос? Если мы будем хотя бы немного эмпатичны и проживать свою интересную жизнь, то мир станет намного лучше и экологичнее.


Нигина Джабарова, город — Ташкент, блогер, актриса театра и кино, @nigina_djabarova_

нигина новые узбеки.JPG

Об уважении к старшим

По национальности я таджичка и воспитана согласно традициям. Уважение к старшим начинается с семьи. Нас учили, что уже с порога руки должны быть на груди, а диалог начинается с «Ассалому алейкум».

Есть страны и регионы, где к старшим обращаются на «ты». Для меня это немного дико. У нас в семье даже к младшим обращаются на «вы». Это называется «хурмат» — уважение.

Уважение к старшим — это внимание и ответственность. У нас принято здороваться со взрослыми, даже если это незнакомцы. Этим можно отвлечь человека от плохого настроения или ненужных мыслей в голове. Человек увидит тебя, посмотрит на улыбающееся лицо и в ответ улыбнется.

О воспитании

У меня в махалле во дворе на площадке круглый год играют в футбол мальчишки в возрасте 8-10 лет. Как-то раз я приехала с покупками и еще не успела вытащить пакеты из машины, как ребята прибежали помочь. Это было приятно и неожиданно. Я гордилась, что живу в такой стране, где никто и нигде не оставит тебя без внимания и помощи.

В общении с окружающими для меня важна вежливость. Это самый первый пункт уважения.
Несмотря на возраст, я всегда обращаюсь к людям на «вы», потому что меня так воспитали. Могу обратиться на «ты», если человек не против. К себе я требую такого же внимания. Мне не нравится, когда люди, не зная меня, говорят неформально. Это выглядит грубо и некрасиво. Каждый уважающий себя человек должен уметь уважать и других, как себя любимого.

О личных границах

Самое экологичное решение, чтобы обозначать свои личные границы — держать людей «на расстоянии вытянутой руки». Мы все разные и у всех разные взгляды и воспитание.

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