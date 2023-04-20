Новые узбеки. Молодые люди о браке по договоренности, современной семье и отношениях

Познакомились с молодыми людьми из Узбекистана и обсудили брак по договоренности, современный уклад семьи и выбор супругов. Подробнее в материале.





Аброрбек Ахмедбеков, 21 год, город — Ташкент, блогер, @abrik.eleven

О себе

Мы с супругой ведем блог более пяти лет. В браке уже полтора года. Сыграли свадьбу прошлым летом.

С женой я познакомился еще в школьные времена, когда учился в девятом классе. В 10 классе мы стали встречаться. Родители лояльно отнеслись к нашим отношениям и сразу полюбили нас, несмотря на то, что я выглядел вызывающе. У меня были длинные красные волосы и татуировки.

О выборе супруга и браках по договоренности

Самостоятельный выбор супруга, основанный на собственных предпочтениях — это единственный путь для построения здорового и адекватного брака, построенного на любви. Традиционные методы выбора по состоянию семьи или мнению родителей приводят либо к разводу, либо к несчастливым отношениям.





Узбекистанцы стремятся к тому, чтобы самостоятельно найти спутника жизни. Мои знакомые и родственники придерживаются такого же мнения. Тогда у вас есть больше времени узнать человека.

Вопросы, которые нужно обсудить с партнером до брака — это сугубо личное дело каждого. Мы, например, ничего не обсуждали и просто доверяли друг другу.

Рекомендации

Совет тем, кто хочет выбрать себе супруга самостоятельно: всему свое время. Вы поймете, когда встретите своего человека.

Карина Газиянц, 32 года, город — Ташкент, артист, вокалистка, телеведущая, @gaziyants_karina

О себе

Я в браке уже 10 лет. С супругом мы познакомились, когда учились в Государственной Консерватории Узбекистана на одном курсе. Мой муж — классический пианист, а я эстрадная вокалистка. Мы дружили с первого курса, но начали встречаться только на третьем. Решили пожениться, когда окончили консерваторию.

Мой супруг Багир пришел просить руки у родителей, которые спросили, уверены ли мы в своем решении. Затем родители мужа пришли сватать меня и назначили дату свадьбы. Все были рады.

О выборе супруга и браках по договоренности

Брак — это как лотерейный билет. Никогда не знаешь, что тебе выпадет. Неважно, как вы познакомитесь, важно, есть у вас чувства или нет. Между супругами должна быть любовь. Так проще проходить жизненные испытания и идти на уступки ради любимого человека. В семейной жизни в любом случае приходится жертвовать чем-то ради чего-то.

Современный уклад семьи у каждого свой. Основные принципы: взаимоуважение и любовь. В моем окружении много тех, кто женился по договоренности родителей, но их не заставляли. Это своего рода чат-знакомств.





Родители парня узнают о девушке и ее семье, предлагают пойти на свидание. Спрашивают молодых, хотят ли они встретиться. Если они согласны, то идут на свидание, если нет, то нет. Если друг другу понравились, договариваются о свадьбе.

Неважно, как люди встретились, важно понять, смогут ли они прожить друг с другом всю жизнь.

У каждого свои интересы и ожидания от семейной жизни. Например, своему мужу я сразу сказала, что мне важно работать. Я знала, чего хочу от жизни, и просто четко это обозначила. Не только супруг идет на уступки, но и я. В семейной жизни надо соблюдать баланс. «Игра в одни ворота» никому не понравится.

Рекомендации

Совет тем, кто хочет выбрать супруга самостоятельно: главное, чтобы тебя любили.

Мадинет Саидова, 20 лет, город — Бухара, блогер, @madinett

О себе

Я пока только готовлюсь к свадьбе. С будущим супругом мы познакомились с помощью социальных сетей, а дальше судьба свела нас, и мы встретились на улице.

В течение двух месяцев мои родители ничего не знали, а когда узнали, были против. Но после знакомства мой молодой человек им понравился.

О выборе супруга и браках по договоренности

Брак по договоренности не будет пылать любовью. А когда судьба сама сводит двоих людей, есть вероятность, что они проживут счастливую семейную жизнь.

Современный уклад семьи формируется как союз, основанный на равноправии супругов, направленный на создание крепкой, здоровой семьи.

Крепкий брак основан на равноправии супругов, доверительных отношениях, взаимопонимании и любви. А воспитание детей — это общий труд мамы и папы.

В большинстве семей в Узбекистане придерживаются традиционных отношений, где мужчина — глава семьи и добытчик, а женщине отведена роль хранительницы семейного очага и воспитание детей.





В нашем обществе брак по договору — редкое явление и единичные случаи. В основном браки заключаются по обоюдной договоренности и согласию. Когда люди по-настоящему любят, чувства преобладают над материальным. Если брак распался в короткий период и встает вопрос о разделе, значит, чувств и не было. В этом случае целесообразно заключать брачный договор.

До брака нужно ответить на несколько вопросов. Как часто тебе нужно побыть одному? Чего ты больше опасаешься: что тебя бросят или «задушат любовью»? Как ты планируешь помогать родителям, когда они состарятся? Как ты предпочитаешь разрешать конфликты? Ты готов быть верным только мне? Что ты считаешь изменой? Какую роль в отношениях будут играть родственники? Что ты будешь делать, если я поссорюсь с кем-то из членов твоей семьи? Что сначала: дела или отдых? В чем ты видишь цель жизни и какое место в ней отведено партнеру? Все это поможет вам договориться о совместной жизни.

Рекомендации

Совет тем, кто хочет выбрать супруга самостоятельно: доверяйте интуиции, своему сердцу. Оно никогда не подведет. Вы почувствуете своего человека, будете на одной волне, угадывать мысли и желания друг друга с полуслова и полувзгляда. Вы будете смотреть в одну сторону, и у вас будут общие желания, предпочтения, вкусы. А дальше это надо ценить и сохранить.