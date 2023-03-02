Новые узбеки. Девушки из Узбекистана о том, когда нужно заводить детей, и об отношении к понятию «чайлдфри»

Познакомились с молодыми девушками из Узбекистана и обсудили, что такое современная семья, когда стоит планировать рождение детей и как узбекистанцы относятся к чайлдфри.





Азиза Гулямова, 25 лет, город — Ташкент, блогер, предприниматель, @azizaziyaeva







О себе





У нас с супругом двое классных мальчишек. К рождению первенца я готовилась с особым трепетом, потому что до этого у меня была неудачная беременность. Я берегла себя и свое здоровье, изучала современную литературу, советовалась с опытными мамами. Относилась к беременности как к классному периоду и думала только о хорошем.

О стереотипах, «чайлдфри» и подготовке к беременности





Многие молодые узбекистанцы стараются завести детей как можно скорее. Многие делают это из-за общественного давления, так как у нас принято делиться хорошей новостью сразу после замужества. Даже я побежала за тестом сразу после первого месяца совместной жизни. Хотя на тот момент ни к беременности, ни к малышу не была готова ни морально, ни физически.

Правильного момента, чтобы задуматься о ребенке, нет. Но к рождению детей нужно быть готовым морально, физически и финансово. Одновременно с этим дети — это наши главные мотиваторы.



Важно понимать, что с появлением малыша жизнь уже не будет прежней. Это большое испытание для пары. Готовиться нужно не только маме, но и папе. Многие девушки не доверяют детей даже своим мужьям, и все обязанности по уходу берут на себя. Но ребенок общий. Нужно заранее обговаривать, какие обязанности на кого лягут. Важно готовить отца к тому, что и он будет проводить время с малышом, оказывать супруге максимальную поддержку.

Когда я была моложе, к термину «чайлдфри» относилась негативно и осуждающе. Но теперь я учусь принимать взгляды людей.



Рекомендации



Во время беременности советую девушкам мыслить оптимистично, общаться с позитивными людьми. Не накручивать себя. Изучать информацию о первых годах жизни малыша и готовиться к встрече с ним. Это время нужно прожить с любовью.

Шахзода Атакулова, 29 лет, город — Ташкент, блогер, @mama.doda





О себе



Я продюсер и основатель онлайн-школы @insta_alif. Родилась в Самарканде, но выросла и живу в Ташкенте.

У меня трое детей: старшей дочери восемь лет, близняшкам по четыре года. Я вышла замуж и забеременела достаточно рано, в 20 лет, но уже тогда хотела детей. Моя подготовка заключалась в чтении книг. Также я смотрела обучающие и познавательные ролики на YouTube, наблюдала за блогерами. Еще помогла поддержка мужа и родителей.



О стереотипах, «чайлдфри» и подготовке к беременности



Современная семья может быть любой. Но партнеры должны любить, понимать и заботиться друг о друге.

В Узбекистане многодетные семьи — это норма. Часто дети близки друг к другу по возрасту, погодки. Примерно с 20 лет все начинают говорить молодым людям о важности замужества и женитьбы, а сразу после свадьбы ждут внуков. Если вы скажете, что поддерживаете «чайлдфри», никто этому не обрадуется. Для замужних девушек это практически невозможно. Да и многие молодые девушки и парни мечтают о больших семьях, потому что для них дети — это счастье и радость.

Не все молодые пары владеют достаточной информацией о планировании, воспитании детей и контрацепции. Но я замечаю тенденцию, что все больше и больше родителей изучают это и развиваются.

Важно помнить, что дети должны быть желанными и любимыми. Поэтому перед появлением малыша нужно все спланировать, изучить тему воспитания детей, покупать развивающие игрушки. Быть родителем — это ответственно и увлекательно!



Рекомендации



При планировании беременности лучше пройти обследование. В Узбекистане это обязательная процедура перед заключением брака.

Важно задать себе вопросы: «Это мы хотим ребенка или это навязанное желание?», «Насколько мы готовы финансово?», «Сможем ли мы обеспечить потребности ребенка и иметь финансовую подушку на время, пока мама будет в декрете и единственным добытчиком будет отец?», «Готовы ли мы пожертвовать своим комфортом и налаженным бытом ради рождения ребенка?».





О себе



Я мама троих детей: Алихану 10 лет, Амирану 6 лет и Ализе 2 года. Последние пять лет я веду наш блог @familytravel.uz, миссия которого — объединять семьи.

О стереотипах, «чайлдфри» и подготовке к беременности





В любой семье главное — здоровая обстановка в доме, уважение между родителями, общие интересы в жизни.

Самое важное правило — любить жизнь. Периоды у взрослых бывают разные: трудности, проблемы, счастливые моменты. Главное — радоваться мелочам. Не забывать о том, что дети не виноваты в проблемах взрослых.

При планировании детей молодые узбекистанцы придерживаются разных принципов. Для многих важен социальный статус. Но зачастую внешняя оболочка не соответствует внутренней атмосфере в семье.

В своем окружении я все чаще слышу термин «чайлдфри». Как правило, от одиноких и самостоятельных девушек, которые пока не встретили своего человека.

Правильный момент, чтобы задуматься о ребенке, наступает, когда вы готовы полностью взять на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь малыша. А еще нужно искренне хотеть ребенка и не ждать какого-то специального дня, месяца, года.

Рекомендации



Перед появлением малыша важно стать самостоятельной. Сложно тем, кто выходит замуж, не умея зарабатывать, в надежде, что всю родительскую заботу возьмет на себя муж.

Ребенок — это счастье и большая ответственность. С появлением малыша перестаешь думать только о себе. Дети — это мои крылья, и чем старше они становятся, тем больше мне хочется им дать и показать мир.