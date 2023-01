Новые сериалы, обзоры и интервью: что смотреть на YouTube в Центральной Азии

Делимся подборкой новых видео от YouTube-авторов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.





Технопарки Центральной Азии. WEproject рекомендует, где вести бизнес в 2023 году

Рассказываем о технопарках Центральной Азии. Технопарк — это определенная территория, на которой созданы все условия для развития инновационных проектов. Какая главная цель технопарков, какие возможности и налоговые льготы предоставляет парк, особенности оплаты НДС. Об этом и многом другом смотрите в видео.





Быть блогером сложнее чем быть авиадиспетчером / Акжан Baibacci / Зamandas

После новогодних каникул Зamandas открывает новый сезон с блогером Акжаном Baibacci. До блогинга Акжан работал авиадиспетчером. Ведущие и гость обсуждают, почему казахстанцы не любят ярко одеваться, разбираются, правда ли быть блогером сложнее чем шахтером.







ЛАГМАН — Где найти САМЫЙ ВКУСНЫЙ Лагман?

Новый выпуск посвящен вкусной и интересной теме. Это блюдо, которое распространено среди народов Центральной Азии — лагман.







Дом и бизнес в Америке за 5 лет. Ренат Самудинов

Новое видео о жизни кыргызстанцев за рубежом. В выпуске Ренат Самудинов рассказывает о бизнесе в США.







АСЕЛЬ АСКАР: «Рядом были сестра, мама и сын Арыстан»!

Интервью с Асель Аскар на канале Динары Сатжан было записано до выхода ее дебютного клипа. Девушка рассказывает о жизненных трудностях и творчестве.







Это тот самый Иманбек! | Завод | 2 серия | [4K]

Вторая серия нового сериала от Salem. По сюжету, отец олигарх не знает, что делать со своим проблемным сыном и отказывается от него. Но дает ему шанс исправиться. Для этого он должен бросить разгульный образ жизни, работать на заводе и научиться зарабатывать деньги своим трудом.







Кульшат Медеуова: Казахская философия, батыризация, тоталитаризм и культурный ландшафт (Dope soz 50)

В гостях философ Кульшат Медеуова. Ведущие и гостья обсудили памятники в современном Казахстане, искусственный интеллект, фигуры Абая и Жангелдина.







Wi-fi qanday ishlaydi? Zarari bormi? | Texnoplov

Техноблогер из Узбекистана рассказывает о том, как работает Wi-Fi.







The Last of Us – serialning o‘zbek tilidagi tahlili: infeksiya, qahramonlar, o‘yin @SUSAMBILolami

Еще одно видео на узбекском языке. Разбор нашумевшего сериала The Last of Us.





ДИНАРА САТЖАН: Токаев, Козачков, новый возлюбленный, этика и эзотерика + КОНКУРС

Новое интервью на канале Тимура Балымбетова. В гостях телеведущая, блогер, бизнесвуман и интервьюер Динара Сатжан.