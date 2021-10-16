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Новые песни и клипы от артистов из Центральной Азии: 10 премьер прошедшего месяца
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Сегодня в 14:01

Новые песни и клипы от артистов из Центральной Азии: 10 премьер прошедшего месяца

Mona Songz и НаZима, «Минус единица»

Совместный трек популярной певицы из лейбла BlackStar и молодого артиста Mona Songz. Приятное сочетание мягких голосов в песне о любви и расстоянии.


The Limba и Jony, «Босс»

Следом за нашумевшим альбомом ANIMA The Limba порадовал фанатов дуэтом с одним из самых популярных в СНГ певцом. Lyric video набрало 3,8 миллионов просмотров за две недели, а в комментариях тысячи восторженных отзывов. Ждем клип.


Скриптонит и Надя Дорофеева, «Невеста»

Один из самых известных казахстанских рэперов Скриптонит записал второй совместный трек с Надей Дорофеевой. Их первая «Не забирай меня с пати» понравилась поклонникам исполнителей. Посмотрим, сможет ли эта песня повторить тот успех.


Jaloliddin Ahmadalieyev, Yor bizsdan kedti

Новый клип от популярного узбекского исполнителя. Лирика в сочетании с ритмичной мелодией набрала 5,7 миллионов просмотров и вошла в список «в тренде» на YouTube.


Jah Khalib, «Летний снег»

Известный на территории СНГ исполнитель. Фанаты творчества Бахтияра дождались премьеры трека, которая состоялась всего неделю назад.


Mona Songz, «Пульс»

Еще один новый трек от Mona Songz. Его творчество отличает романтичный репертуар, и эта песня не исключение.


Мирас Жугунусов, «Сенімен»

Популярный среди казахскоязычной аудитории певец, который ранее был частью трио «Братьев Жугунусовых». Сейчас же певец занимается сольной карьерой и поет романтичные песни о любви.


Ozoda, Esla meni

Известная узбекская певица, композитор и продюсер Озода Саидзода выпустила новый трек и клип, который набрал уже 1,7 миллионов просмотров.


Maqlao, «Заодно»

Тринадцатая коллаборация лейбла õzen с Coca-Cola. Молодой казахстанский исполнитель Олжас Стамбеков ранее полюбился аудитории совместными песнями со Скриптонитом, 104, Truwer и Kali.


ALPHA, Сypher

Группа молодых людей, выступающих в лейбле õzen. Это первый трек бойз-бэнда, поющего в стиле q-pop.

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