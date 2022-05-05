Новые пешеходные променады и скверы: Елнар Базыкен о том, что нового появится в столице Казахстана

Елнар Базыкен, руководитель Центра Урбанистики города Нур-Султан, о том, как уже изменилась столица и какие новые общественные пространства появятся в городе.





Елнар Базыкен, город — Нур-Султан, руководитель Центра Урбанистики, @y.bazyken





О себе





Нур-Султан — мой родной и любимый город. С раннего детства я видел, как он рос на моих глазах. И мне тоже хотелось внести вклад в его развитие.

Я получил образование архитектора. Теперь руковожу Центром Урбанистики города Нур-Султан. Мы с командой работаем над тем, чтобы изменить столицу к лучшему. Применяем различные урбанистические идеи в развитии городской среды и улучшении инфраструктуры.

Как меняется инфраструктура города





В 2020 году Центр Урбанистики города Нур-Султан совместно с акиматом разработали мастер-план: «Нур-Султан — комфортный город». Это социально-экономическая стратегия развития, в рамках которой была поставлена цель — создание комфортного, устойчивого и здорового города с активным образом жизни.

Мы работаем над тем, чтобы создавать комфортную среду для жителей. Для этого проводится работа по соучастному проектированию общественных пространств, дворов и реконструкции улиц столицы с привлечением горожан. С 2019 года администрация города благоустроила более 500 пространств. В этом году будет благоустроено еще 250 локаций, в том числе заброшенные пустыри, дворы и скверы.





По поручению Президента мы уделяем особое внимание озеленению. В прошлом году в столице было высажено более миллиона зеленых насаждений: кустарников, деревьев, сеянцев. Возле Триатлон-парка высадили липу и кусты сирени. А рядом с театром «Астана Опера» — 1000 кустов сирени и 700 дубов. Так в столице появился сиреневый и дубовый сад. В этом году работа по озеленению продолжается.

Мы создали пешеходные улицы Demalys Promenade и бульвар «Театральный». Связали маршрут с городской набережной, благоустроили парк рядом с ней. Это привело к оживлению общественного пространства в историческом центре Нур-Султана.









Заброшенные подмостовые пространства превратили в точки притяжения. Первый опыт — новое арт-пространство под мостом «Сарайшык». Еще одно популярное подмостовое пространство получилось возле ЕНУ им. Л.Н.Гумилева со стритбольными площадками, паблик-артом. С раннего утра и до позднего вечера там можно встретить молодежь, увлеченную игрой в баскетбол, или просто отдыхающих рядом прохожих.









Все эти пространства стали новыми точками притяжения для горожан. Это увлекательные и живые места, где интересно находиться, общаться с другими людьми. Там всегда можно увидеть большое скопление жителей столицы. И мы стремимся именно к этому — создавать живые и комфортные локации.

О сложностях

В городе возникают проблемы различного характера. Нур-Султан быстро развивается и притягивает большое количество людей. На данный момент в столице зарегистрировано 1,2 миллиона человек, и население продолжает расти. По расчетным показателям к 2030 году здесь будет проживать более двух миллионов человек.





Быстрый рост населения приводит к системным вопросам: жилой фонд, социальные объекты: школы, садики, транспортные решения, рост цен на недвижимость и износ городской инфраструктуры.

Мы прислушиваемся к жителям, когда они выражают свою гражданскую позицию. К примеру, когда горожане высказались по поводу тотечной застройки и уплотнению района, акимат столицы предложил вместо строительства многоквартирных жилых комплексов создать социальные объекты и общественные пространства: скверы, бульвары, дворы.

Что еще будет сделано





В этом году администрация города уделяет большое внимание благоустройству дворовых пространств. Ведь это одно из мест, которое формирует горожанина, его привычки и поведение. Во всех районах начались активные работы по благоустройству дворов.

Благодаря реконструкции общественных пространств мы будем влиять на общество в целом. Хотим сделать людей счастливее. Привить интерес к активному и здоровому образу жизни, стимулировать к пешеходной активности. Также город уделяет особое внимание массовому озеленению и созданию безбарьерной среды.

Большие изменения начались на улице Бараева, от улицы Уалиханова до проспекта Республики. Там появится пешеходный променад. Эта одна из самых рельефных и барьерных улиц города для пешеходов. На определенных ее участках отсутствует пешеходный тротуар, есть преграды и спуски, неиспользуемые территории для парковки, которые обрывают пешеходную связь. Мы планируем высадить там более 100 деревьев с декоративными приствольными решетками. Еще там появятся дополнительные приподнятые пешеходные переходы. Мы разместим городскую мебель, арт-объекты. Заменим изношенное тротуарное покрытие, демонтируем ограждения.









На Центральной площади перед зданием акимата столицы тоже появится городской сквер. На этом участке создаются ландшафтные островки, где планируется высадка кустарников и цветов. Здесь вместо бетонных блоков и пустующей территории появятся элементы городской жизни.









На пересечении улиц Абылай хана и Манаса будет создано новое общественное пространство возле ТД «Встреча». На данном участке в летнее время разворачивается хаотичная уличная торговля, существует проблема с парковкой и визуальным шумом, отсутствуют комфортные условия для горожан. В планах создать детскую игровую площадку, теневые навесы, цветочные клумбы, упорядочить коммерческие павильоны. Также хотим заменить асфальтовое покрытие на брусчатку, оптимизировать парковочное пространство, создать безбарьерную среду. На перекрестке будет введен и разрешен диагональный пешеходный переход.









В районе «Алматы» благоустроим «Парк Дружбы», расположенный на пересечении улиц Момышулы и Толебаева. Места будут с безбарьерной средой, будет проведено озеленение крупномерными деревьями. Основная задача — активация и создание условий для приятного времяпровождения.









Акимат города совместно с Центром Урбанистики продолжит работу по благоустройству столицы, чтобы превратить Нур-Султан в комфортный и инклюзивный город.