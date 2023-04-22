Новые альбомы The Limba, Kenjebek Nurdolday и DASHXX. Музыкальные новинки авторов из Центральной Азии

Собрали в одном месте самые популярные новые песни и альбомы от артистов из Центральной Азии.
Kenjebek Nurdolday — KEZEN
Молодой артист из Караганды выпустил EP альбом, куда пошли пять треков.
Мирас Жугунусов & НАZИМА — «Таптым»
Интересный подарок ко дню всех влюбленных в Казахстане от артистов — лирическая песня с красивым текстом.
DASHXX — Senbe
DASHXX выпустил целый EP альбом специально к выходу фильма SENBE. Всего в альбоме четыре трека.
Интервью с актерами фильма SENBE можно прочитать по ссылке.
Natia Rigvava feat . M’Dee — NVL
M’Dee представил фит с Natia Rigvava. Natia Rigvava — грузинская молодая поп-исполнительница. Вместе с M’Dee она представила композицию NVL, что расшифровывается как «Не время любить». Автор текста и музыки — M’Dee.
Mona Songz — «До весны»
Весенний и теплый трек от Mona Songz.
Liili — EYES
Исполнительница нашумевшего трека Hot выпустила новый сингл. А еще у Liili вышел дебютный клип.
Akha — «Аиша»
Akha посвятил новую песню своей невесте Аише.
Ruhsora
Новый взрывной сингл от узбекистанской певицы.
Abbbose — freestyle
Аббос Сулаймонов — актер, певец, рэпер. Недавно в социальных сетях он поделился freestyle-исполнением.
The Limba — Celine
The Limba выпустил четвертый альбом — Celine. Альбом про девушку по имени Селин. Тут есть четкая хронология, каждая песня — один день из жизни Селин. Альбом выполнен в ретро-поп стилистике.
Amirchik feat. MOT — Like I Love You
Дуэт кыргызстанского молодого артиста и MOT. Слушатели приняли ее с особым восторгом.
Say Mo — BOUNCE
Say Mo выпустила трек BOUNCE специально ко Дню рождения.