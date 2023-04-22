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Новые альбомы The Limba, Kenjebek Nurdolday и DASHXX. Музыкальные новинки авторов из Центральной Азии
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Главный

Сегодня в 11:45

Новые альбомы The Limba, Kenjebek Nurdolday и DASHXX. Музыкальные новинки авторов из Центральной Азии

Собрали в одном месте самые популярные новые песни и альбомы от артистов из Центральной Азии.

Kenjebek Nurdolday — KEZEN



Молодой артист из Караганды выпустил EP альбом, куда пошли пять треков.


Мирас Жугунусов & НАZИМА — «Таптым»

Интересный подарок ко дню всех влюбленных в Казахстане от артистов — лирическая песня с красивым текстом.


DASHXX — Senbe

DASHXX выпустил целый EP альбом специально к выходу фильма SENBE. Всего в альбоме четыре трека.

Интервью с актерами фильма SENBE можно прочитать по ссылке.


Natia Rigvava feat . M’Dee — NVL

M’Dee представил фит с Natia Rigvava. Natia Rigvava — грузинская молодая поп-исполнительница. Вместе с M’Dee она представила композицию NVL, что расшифровывается как «Не время любить». Автор текста и музыки — M’Dee.


Mona Songz — «До весны»

Весенний и теплый трек от Mona Songz.


Liili — EYES

Исполнительница нашумевшего трека Hot выпустила новый сингл. А еще у Liili вышел дебютный клип.


Akha — «Аиша»

Akha посвятил новую песню своей невесте Аише.


Ruhsora

Новый взрывной сингл от узбекистанской певицы.


Abbbose — freestyle


Аббос Сулаймонов — актер, певец, рэпер. Недавно в социальных сетях он поделился freestyle-исполнением.


The Limba — Celine

The Limba выпустил четвертый альбом — Celine. Альбом про девушку по имени Селин. Тут есть четкая хронология, каждая песня — один день из жизни Селин. Альбом выполнен в ретро-поп стилистике.


Amirchik feat. MOT — Like I Love You

Дуэт кыргызстанского молодого артиста и MOT. Слушатели приняли ее с особым восторгом.


Say Mo — BOUNCE

Say Mo выпустила трек BOUNCE специально ко Дню рождения.

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#арт #музыка #артисты #центральнаяазия #песни
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