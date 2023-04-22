Новые альбомы The Limba, Kenjebek Nurdolday и DASHXX. Музыкальные новинки авторов из Центральной Азии

Собрали в одном месте самые популярные новые песни и альбомы от артистов из Центральной Азии.







Kenjebek Nurdolday — KEZEN







Молодой артист из Караганды выпустил EP альбом, куда пошли пять треков.





Мирас Жугунусов & НАZИМА — «Таптым»

Интересный подарок ко дню всех влюбленных в Казахстане от артистов — лирическая песня с красивым текстом.





DASHXX — Senbe

DASHXX выпустил целый EP альбом специально к выходу фильма SENBE. Всего в альбоме четыре трека.

Интервью с актерами фильма SENBE можно прочитать по ссылке.





Natia Rigvava feat . M’Dee — NVL

M’Dee представил фит с Natia Rigvava. Natia Rigvava — грузинская молодая поп-исполнительница. Вместе с M’Dee она представила композицию NVL, что расшифровывается как «Не время любить». Автор текста и музыки — M’Dee.





Mona Songz — «До весны»

Весенний и теплый трек от Mona Songz.





Liili — EYES

Исполнительница нашумевшего трека Hot выпустила новый сингл. А еще у Liili вышел дебютный клип.





Akha — «Аиша»

Akha посвятил новую песню своей невесте Аише.





Ruhsora

Новый взрывной сингл от узбекистанской певицы.





Abbbose — freestyle

Аббос Сулаймонов — актер, певец, рэпер. Недавно в социальных сетях он поделился freestyle-исполнением.





The Limba — Celine

The Limba выпустил четвертый альбом — Celine. Альбом про девушку по имени Селин. Тут есть четкая хронология, каждая песня — один день из жизни Селин. Альбом выполнен в ретро-поп стилистике.





Amirchik feat. MOT — Like I Love You

Дуэт кыргызстанского молодого артиста и MOT. Слушатели приняли ее с особым восторгом.





Say Mo — BOUNCE

Say Mo выпустила трек BOUNCE специально ко Дню рождения.