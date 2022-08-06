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Новую экспресс-доставку запустили «Яндекс Доставка» и Tastamat
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Сегодня в 10:30

Новую экспресс-доставку запустили «Яндекс Доставка» и Tastamat

«Яндекс Доставка» и казахстанские терминалы для получения заказов Tastamat запустили новую опцию доставки. Теперь посылки из постаматов смогут забирать курьеры и доставлять их в любое удобное для клиента время и место.

Как только заказ поступит в терминал, клиент получит сообщение со специальной ссылкой. Через нее можно воспользоваться дополнительной опцией и оформить доставку до двери через курьеров-партнеров «Яндекс Доставки». Чтобы открыть ячейку, курьеру нужно отсканировать специальный QR-код или ввести код. После чего он сможет забрать заказ и доставить ее до нужного адреса в течение часа.

Стоимость нового тарифа составит 500 тенге за доставку одного заказа в черте города до двери.

Источник: bluescreen.kz

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#казахстан #доставка #яндекс #посылки #tastamat
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.