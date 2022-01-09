Новости на 9 января

В столице утверждены правила работы образовательных учреждений. Дошкольные организации продолжают работу с 08:00 до 18:00 часов. Общеобразовательные школы с 17 января работают в 2 смены: с 08:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 19:00 часов. 24 января — первый день второго семестра для вузов и сузов, далее они будут работать по обычному графику.





Минобороны РФ организует авиарейсы для россиян из Алматы. Рейсы запланированы на воскресенье, 9 января, с 17:00 до 18:00 по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург. Сбор в терминале аэропорта в 14:00.





В Казахстане вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Данный мораторий действует до 1 июля 2022 года.





Запущено два дополнительных поезда: поезд №213/214 отправляется со ст. Алматы-2 9 января в 12:55, 11 января в 07:25. Он прибудет в город Актобе. Из Актобе в Алматы поезд отправляется 11 января в 19:05. Поезд №215/216 отправляется со ст. Алматы-2 9 января в 13:30. Он прибудет в Нур-Султан-1 10 января в 11:35. Этот же поезд из Нур-Султана выезжает в Алматы 10 января в 16:20.





В приложении Kaspi.kz даже при отсутствии интернета доступны сервисы: «Переводы», «Платежи», «Kaspi Travel», «Мой Банк» и «Госуслуги». Банк приступил к восстановлению отделений и работает над заполнением банкоматов наличными деньгами. Возврат авиабилетов, приобретенных в сервисе Kaspi Travel, будет осуществлен за счет компании в ближайшее время. На главной странице приложения Kaspi.kz запущен раздел «Государственные новости».





МИИР РК опубликовал список международных авиарейсов на 9 января. Планируется выполнение 24 международных рейсов из/в город Нур-Султан:

— Ташкент

— Минск

— Дубай

— Новосибирск

— Киев

— Стамбул

— Франкфурт

— Москва

— Шарджа

— Пхукет.

Отменено: Москва, Жуковский, Стамбул.

Из/в города Алматы, Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Костанай, Караганда планируется выполнение 14 рейсов:

— Амстердам

— Стамбул

— Джидда

— Кутаиси

— Тбилиси.

Отменено: Москва, Стамбул, Кувейт, Дубай, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт.





Также 8 января 2022 года был восстановлен рейс авиакомпании Wizz Air из Будапешта в Нур-Султан и обратно. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.





@truestorykz опубликовал контакты авиакомпании и аэропортов:

Turkish Airlines: +7 727 3123250, +7 727 3493336

«Белавиа»: +375172202555

Lufthansa: +7 727 3335025, +7 495 4118437

«Аэрофлот»: 8 800 4445555

«Уральские авиалинии»: +7 499 9202252

Air Astana: +7 7172 584477

SCAT: +7 725 2998880

Qazaq air: +7 7273 561414

Fly Arystan: +7 7273 311010

Номера воздушных портов:

«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»: +7 7172 702999

«Международный аэропорт Алматы»: +7 7272 221551

«Международный аэропорт Актау»: +7 7292 609755

Turkistan International airport: +7 7292 609755

«Международный аэропорт Хиуаз Доспановой», Атырау: +7 7122 764646

«Международный аэропорт Алия Молдагулова», Актобе: +7 7132 730073

«Международный аэропорт Аулие-Ата», Тараз: +7 7262 542600

Авиационные службы:

«Авиационная администрация Казахстана»: +77172798213, +77172798214, +77172798215, +77172798229, круглосуточно.