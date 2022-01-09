Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
novosti-na-9-yanvarya
Новости на 9 января
88
Главная
/
Город 24
/
Город Нур-Султан

Сегодня в 10:06

Новости на 9 января

В столице утверждены правила работы образовательных учреждений. Дошкольные организации продолжают работу с 08:00 до 18:00 часов. Общеобразовательные школы с 17 января работают в 2 смены: с 08:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 19:00 часов. 24 января — первый день второго семестра для вузов и сузов, далее они будут работать по обычному графику.


Минобороны РФ организует авиарейсы для россиян из Алматы. Рейсы запланированы на воскресенье, 9 января, с 17:00 до 18:00 по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург. Сбор в терминале аэропорта в 14:00.


В Казахстане вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Данный мораторий действует до 1 июля 2022 года.


Запущено два дополнительных поезда: поезд №213/214 отправляется со ст. Алматы-2 9 января в 12:55, 11 января в 07:25. Он прибудет в город Актобе. Из Актобе в Алматы поезд отправляется 11 января в 19:05. Поезд №215/216 отправляется со ст. Алматы-2 9 января в 13:30. Он прибудет в Нур-Султан-1 10 января в 11:35. Этот же поезд из Нур-Султана выезжает в Алматы 10 января в 16:20.


В приложении Kaspi.kz даже при отсутствии интернета доступны сервисы: «Переводы», «Платежи», «Kaspi Travel», «Мой Банк» и «Госуслуги». Банк приступил к восстановлению отделений и работает над заполнением банкоматов наличными деньгами. Возврат авиабилетов, приобретенных в сервисе Kaspi Travel, будет осуществлен за счет компании в ближайшее время. На главной странице приложения Kaspi.kz запущен раздел «Государственные новости».


МИИР РК опубликовал список международных авиарейсов на 9 января. Планируется выполнение 24 международных рейсов из/в город Нур-Султан:

— Ташкент

— Минск

— Дубай

— Новосибирск

— Киев

— Стамбул

— Франкфурт

— Москва

— Шарджа

— Пхукет.

Отменено: Москва, Жуковский, Стамбул.

Из/в города Алматы, Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Костанай, Караганда планируется выполнение 14 рейсов:

— Амстердам

— Стамбул

— Джидда

— Кутаиси

— Тбилиси.

Отменено: Москва, Стамбул, Кувейт, Дубай, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт.


Также 8 января 2022 года был восстановлен рейс авиакомпании Wizz Air из Будапешта в Нур-Султан и обратно. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.


@truestorykz опубликовал контакты авиакомпании и аэропортов:

Turkish Airlines: +7 727 3123250, +7 727 3493336

«Белавиа»: +375172202555

Lufthansa: +7 727 3335025, +7 495 4118437

«Аэрофлот»: 8 800 4445555

«Уральские авиалинии»: +7 499 9202252

Air Astana: +7 7172 584477

SCAT: +7 725 2998880

Qazaq air: +7 7273 561414

Fly Arystan: +7 7273 311010

Номера воздушных портов:

«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»: +7 7172 702999

«Международный аэропорт Алматы»: +7 7272 221551

«Международный аэропорт Актау»: +7 7292 609755

Turkistan International airport: +7 7292 609755

«Международный аэропорт Хиуаз Доспановой», Атырау: +7 7122 764646

«Международный аэропорт Алия Молдагулова», Актобе: +7 7132 730073

«Международный аэропорт Аулие-Ата», Тараз: +7 7262 542600

Авиационные службы:

«Авиационная администрация Казахстана»: +77172798213, +77172798214, +77172798215, +77172798229, круглосуточно.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #новости #нурсултан
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
6 МЕСТ В АСТАНЕ, ГДЕ МОЖНО ПОУЖИНАТЬ НА 3000 ТЕНГЕ
10389
Астанчане о том, как работают школы и образовательные центры в Нур-Султане
1993
Манго, помело, маракуйя — где купить экзотические фрукты в Нур-Султане
23956