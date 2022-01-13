Новости на 13 января

Торговая сеть Magnum практически полностью восстановила работу: открылись все алматинские магазины кроме тех, где требуется замена оборудования. Возобновились поставки всех товаров, включая скоропортящуюся продукцию.
Также для лояльных покупателей сеть запустила акцию до конца января с увеличенным кэшбеком 5%.
13 января курорт «Шымбулак» возобновляет работу.
Режим работы канатных дорог:
«Медеу-Шымбулак» 08:30-18:00
Подъемник «Комби-1» 09:00-17:00
Подъемник «Комби-2» 09:00-16:30
Все сервисы курорта работают в штатном режиме. Ночные катания временно отменены.
Tele2/Altel восстанавливает сервисы и поддерживает абонентов.
Возобновлена работа розничных отделов. Режим работы: с 10-00 до 17-00.
Отдел эксплуатации сети выявляет поврежденные участки и налаживает работу. Также возобновили работу call-центр, приложения и сайты.
«Казахтелеком» сделает скидку 50% всем клиентам розничного сегмента за январь. Скорректированную сумму компания выставит в феврале, так как работает по режиму post paid.
«Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва — Алматы — Москва.
Авиакомпания Uzbekistan Airways планирует возобновить регулярные рейсы в Алматы с 15 января. Ожидается подтверждение с казахстанской стороны.
С 13 января Чрезвычайное положение отменили в трех областях Казахстана: в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
«Сбербанк Казахстан» помогает восстанавливать Алматы. Компания выделила больше полумиллиарда тенге. На эти деньги приобрели 10 карет скорой помощи. Также в планах помочь с реконструкцией пострадавших объектов культуры.
Sulpak продолжает работу. В Алматы открыто 8 магазинов, доступно оформление беспроцентной рассрочки онлайн, интернет-магазин работает в штатном режиме. Также на 30 дней продлено действие ранее начисленных бонусов.
«Банк ЦентрКредит» запустил еще 12 отделений в Алматы. Режим работы: с 09:00 до 17:00
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