Новости на 13 января

Будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08:00 до 21:00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании.

Торговая сеть Magnum практически полностью восстановила работу: открылись все алматинские магазины кроме тех, где требуется замена оборудования. Возобновились поставки всех товаров, включая скоропортящуюся продукцию.

Также для лояльных покупателей сеть запустила акцию до конца января с увеличенным кэшбеком 5%.





13 января курорт «Шымбулак» возобновляет работу.

Режим работы канатных дорог:

«Медеу-Шымбулак» 08:30-18:00

Подъемник «Комби-1» 09:00-17:00

Подъемник «Комби-2» 09:00-16:30

Все сервисы курорта работают в штатном режиме. Ночные катания временно отменены.





Tele2/Altel восстанавливает сервисы и поддерживает абонентов.

Возобновлена работа розничных отделов. Режим работы: с 10-00 до 17-00.

Отдел эксплуатации сети выявляет поврежденные участки и налаживает работу. Также возобновили работу call-центр, приложения и сайты.





«Казахтелеком» сделает скидку 50% всем клиентам розничного сегмента за январь. Скорректированную сумму компания выставит в феврале, так как работает по режиму post paid.





«Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва — Алматы — Москва.





Авиакомпания Uzbekistan Airways планирует возобновить регулярные рейсы в Алматы с 15 января. Ожидается подтверждение с казахстанской стороны.





С 13 января Чрезвычайное положение отменили в трех областях Казахстана: в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.





«Сбербанк Казахстан» помогает восстанавливать Алматы. Компания выделила больше полумиллиарда тенге. На эти деньги приобрели 10 карет скорой помощи. Также в планах помочь с реконструкцией пострадавших объектов культуры.





Sulpak продолжает работу. В Алматы открыто 8 магазинов, доступно оформление беспроцентной рассрочки онлайн, интернет-магазин работает в штатном режиме. Также на 30 дней продлено действие ранее начисленных бонусов.





«Банк ЦентрКредит» запустил еще 12 отделений в Алматы. Режим работы: с 09:00 до 17:00

Адреса:

— улица Панфилова, 98

— улица Богенбай батыра, 156

— улица Тимирязева, 42

— проспект Назарбаева, 65

— улица Шевченко, 140

— улица Шевченко, 100

— проспект Абая, 151/115

— улица Гагарина, 244А

— улица Гоголя, 15

— проспект Аль-Фараби, 38, блок С.