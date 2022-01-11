Новости на 10 января

Про работу банков:

Работу возобновят все отделения, в том числе, в селах при условии, что не будет проблем с интернетом. Также в «Казпочте» планируют в штатном режиме начать выдавать пенсии и пособия.С этого же дня на них будет открыта свободная продажа билетов. Далее рейсы будут выполняться ежедневно.Для пассажиров отмененных рейсов есть возможность изменения даты вылета на любую дату до 31 января или полный возврат стоимости перелета.39 магазинов сети Magnum, 9 магазинов Small и один «Тоймарт». Открылись три крупных рынка: «Барыс», «Алматы 1» и «Арыстан». Возобновили работу 44 АЗС со стоимостью газа по 70 тенге за литр. Также работают 111 аптек.С 10 января запустят 11 маршрутов. Они будут курсировать с 07:45 до 20:00. Это маршруты под номерами: 34, 118, 38, 205, 206, 16, 11, 128, 141, 65.Приложение Simply доступно всем, даже в режиме ограниченного мобильного интернета. Сложности с входом в приложение могут быть связаны с использованием VPN.

Halyk Bank

10 января начинают работу 297 отделений по Казахстану кроме Алматы, Алматинской области и Талдыкоргана. График с 09:00 до 17:00 либо 18:00 в зависимости от региона.

Актуальную информацию можно получить по номеру 7111. Для консультаций предпринимателей — 9595.

Запущена работа приложения Halyk Homebank, в том числе для жителей Алматы. Также доступен банковский сервис для юридических лиц Onlinebank.





Kaspi Bank

В приложении Kaspi.kz при отсутствии интернета доступны сервисы: «Переводы», «Платежи», «Kaspi Travel», «Мой Банк» и «Госуслуги».

Банк работает над заполнением банкоматов наличными деньгами.

Возврат авиабилетов, приобретенных в Kaspi Travel, будет осуществлен в ближайшее время.

На главной странице приложения Kaspi.kz запущен раздел «Государственные новости».





ForteBank

16 отделений в разных городах начали работу. Список можно посмотреть на сайте банка. Режим работы: 09:00-17:00.

Приложение и сайт банка работают даже без доступа к Интернету.

Колл-центр работает круглосуточно: 7575. Для юридических лиц: 55575.

В банкоматах можно снять наличные деньги. Установлен лимит 100 000 тг с одной карты в сутки.





Сбер

Возобновлена работа мобильного приложения, оно функционирует без доступа в интернет.

Банкоматы в отделениях головных офисов действуют в штатном режиме во всех регионах, за исключением Алматы и Алматинской области.

Принято решение об отмене штрафов и пеней по кредитам до конца января.





Альфа-Банк

Банк открывает филиалы по всему Казахстану, за исключением Алматы с 10 января.

Мобильные приложения, интернет-банкинг, банкоматы работают, оплата картами доступна.

Банк не будет начислять штрафы и пени по платежам по кредитам, а также по карте рассрочки Alfa Black, в период с 5 до 19 января 2022 года.





Freedom Finance Bank

Банк не будет начислять неустойку, пени и штрафы за просрочку платежей по кредитам и рассрочкам на период ЧП. Это касается и займов во Freedom Finance Credit.

Работа мобильного приложения восстановлена, доступны переводы для физических лиц.

Можно расплачиваться картами в POS-терминалах магазинов, проводить безналичные оплаты на интернет-ресурсах в регионах, где доступен интернет. Снимать деньги в любых банкоматах.





«Банк ЦентрКредит»

Банк запускает работу 71 отделений по Казахстану. Банк предоставляет весь спектр финансовых услуг физическим лицам и бизнес-клиентам. График работы с 09:00 до 16:00.В Алматы банк временно предоставляет услуги только бизнес-клиентам.Ко всем сервисам банка можно получить доступ через мобильное приложение, которое работает на базе всех операторов сотовой связи.Контакты для физических лиц: 505, для юридических лиц: 605.WhatsApp: +7 701 223 02 28, +7 778 092 93 02 и +7 778 092 93 01.

На период ЧП отмена начисления любых штрафов и пеней по кредитам. Всем желающим до 19 января банк предоставит отсрочки.

Для МСБ, чей бизнес пострадал, будут доступны более длительные отсрочки.





Евразийский банк

Банк 10 января открыл филиалы и отделения во всех регионах, кроме Алматы, Алматинской области и Тараза.

Отменит штрафы и пени клиентам, допустившим просрочку в период с 5 по 19 января.

Карты банка действуют по миру без ограничений при доступе терминалов к интернет-связи.

Работа филиальной сети будет восстановлена в ближайшее время. Уже восстановлен доступ к приложению Smartbank.

Home Credit

Приложение банка доступно даже без интернета. Отделения по стране работают. Телефоны контакт центров — 7373, 7979.