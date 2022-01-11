Новости на 10 января

Аэрофлот» с 10 января возобновляет ежедневные рейсы в столицу Казахстана. С этого же дня на них будет открыта свободная продажа билетов. Далее рейсы будут выполняться ежедневно.
Авиакомпания SCAT вносит изменения в расписание части рейсов. Для пассажиров отмененных рейсов есть возможность изменения даты вылета на любую дату до 31 января или полный возврат стоимости перелета.
В Алматы открыли 77 супермаркетов: 39 магазинов сети Magnum, 9 магазинов Small и один «Тоймарт». Открылись три крупных рынка: «Барыс», «Алматы 1» и «Арыстан». Возобновили работу 44 АЗС со стоимостью газа по 70 тенге за литр. Также работают 111 аптек.
В Алматы возобновляется работа общественного транспорта. С 10 января запустят 11 маршрутов. Они будут курсировать с 07:45 до 20:00. Это маршруты под номерами: 34, 118, 38, 205, 206, 16, 11, 128, 141, 65.
Карты Visa Simply продолжали и продолжают работать в пределах остатков на балансах кошельков и балансов Beeline. Приложение Simply доступно всем, даже в режиме ограниченного мобильного интернета. Сложности с входом в приложение могут быть связаны с использованием VPN.
Про работу банков:
Halyk Bank
10 января начинают работу 297 отделений по Казахстану кроме Алматы, Алматинской области и Талдыкоргана. График с 09:00 до 17:00 либо 18:00 в зависимости от региона.
Актуальную информацию можно получить по номеру 7111. Для консультаций предпринимателей — 9595.
Запущена работа приложения Halyk Homebank, в том числе для жителей Алматы. Также доступен банковский сервис для юридических лиц Onlinebank.
Kaspi Bank
В приложении Kaspi.kz при отсутствии интернета доступны сервисы: «Переводы», «Платежи», «Kaspi Travel», «Мой Банк» и «Госуслуги».
Банк работает над заполнением банкоматов наличными деньгами.
Возврат авиабилетов, приобретенных в Kaspi Travel, будет осуществлен в ближайшее время.
На главной странице приложения Kaspi.kz запущен раздел «Государственные новости».
ForteBank
16 отделений в разных городах начали работу. Список можно посмотреть на сайте банка. Режим работы: 09:00-17:00.
Приложение и сайт банка работают даже без доступа к Интернету.
Колл-центр работает круглосуточно: 7575. Для юридических лиц: 55575.
В банкоматах можно снять наличные деньги. Установлен лимит 100 000 тг с одной карты в сутки.
Сбер
Возобновлена работа мобильного приложения, оно функционирует без доступа в интернет.
Банкоматы в отделениях головных офисов действуют в штатном режиме во всех регионах, за исключением Алматы и Алматинской области.
Принято решение об отмене штрафов и пеней по кредитам до конца января.
Альфа-Банк
Банк открывает филиалы по всему Казахстану, за исключением Алматы с 10 января.
Мобильные приложения, интернет-банкинг, банкоматы работают, оплата картами доступна.
Банк не будет начислять штрафы и пени по платежам по кредитам, а также по карте рассрочки Alfa Black, в период с 5 до 19 января 2022 года.
Freedom Finance Bank
Банк не будет начислять неустойку, пени и штрафы за просрочку платежей по кредитам и рассрочкам на период ЧП. Это касается и займов во Freedom Finance Credit.
Работа мобильного приложения восстановлена, доступны переводы для физических лиц.
Можно расплачиваться картами в POS-терминалах магазинов, проводить безналичные оплаты на интернет-ресурсах в регионах, где доступен интернет. Снимать деньги в любых банкоматах.
«Банк ЦентрКредит»Банк запускает работу 71 отделений по Казахстану. Банк предоставляет весь спектр финансовых услуг физическим лицам и бизнес-клиентам. График работы с 09:00 до 16:00.
В Алматы банк временно предоставляет услуги только бизнес-клиентам.
Ко всем сервисам банка можно получить доступ через мобильное приложение, которое работает на базе всех операторов сотовой связи.
Контакты для физических лиц: 505, для юридических лиц: 605.
WhatsApp: +7 701 223 02 28, +7 778 092 93 02 и +7 778 092 93 01.
На период ЧП отмена начисления любых штрафов и пеней по кредитам. Всем желающим до 19 января банк предоставит отсрочки.
Для МСБ, чей бизнес пострадал, будут доступны более длительные отсрочки.
Евразийский банк
Банк 10 января открыл филиалы и отделения во всех регионах, кроме Алматы, Алматинской области и Тараза.
Отменит штрафы и пени клиентам, допустившим просрочку в период с 5 по 19 января.
Карты банка действуют по миру без ограничений при доступе терминалов к интернет-связи.
Работа филиальной сети будет восстановлена в ближайшее время. Уже восстановлен доступ к приложению Smartbank.
Home Credit
Приложение банка доступно даже без интернета. Отделения по стране работают. Телефоны контакт центров — 7373, 7979.