Новогодний коллаб со степным колоритом — трек Jusan: Senimmen покоряет Youtube и социальные сети

Рассказываем, каких музыкантов объединила совместная работа Jusan, композитора Дидара Исахана и режиссера Куаныша Бейсекова.

В сети набирает популярность совместный трек казахстанских музыкантов Jusan: Senimmen. В его записи и съемках приняли участие MOLDANAZAR, Aldiyar, Darkhan Juzz, Ayau, Dequine и De Lacure. Режиссером выступил Куаныш Бейсеков.





Куаныш Бейсеков

Проект привлек этнической музыкой, которую написал мой друг и коллега Дидар Исахан. Мы показываем свой этнический код от музыки до видеоряда. Сюжет прост, но интересен: про динамику и развитие, но с нашим бэкграундом. Мы демонстрируем некий японский кейс: открыты всему новому, но и про свою уникальность не забываем. Наш быт и культура и есть наше преимущество. Но при этом надо всегда помнить, что мы ничем не лучше и не хуже других народов.

В клипе Jusan: Senimmen этника представлена в каждой детали: в силе голоса, в проникновенной и гордой ритмике слов, в синтезе разных жанров и электродомбры, в эффектной картинке городских и степных пейзажей, неожиданных образах артистов и их готовности и открытости к экспериментам.

Например, Галымжан Молданазар предстает в образе беркутчи.

Галымжан Молданазар





Съемки с беркутом были самым интересным элементом работы. Мы сняли множество дублей, процесс получился захватывающим. У нас была общая тема — это вера в слушателя, я старался ее придерживаться и вдохновлялся в процессе работы.

Молодая исполнительница Dequine впервые в своей карьере спела на казахском языке.

Dequine





Я впервые звучу в своем творчестве на казахском. Получилось органично и легко. Я росла казашкой в более русскоязычном пространстве и рада, что получилось сделать это, не отказываясь от своей истории, исполнить куплет на двух языках. В целом мне понравилась идея объединения разных деятелей нашей культуры. Сейчас время творить вместе.

Исполнитель Darkhan Juzz признался, что в проекте его заинтриговала сама суть, возможность продемонстрировать национальную культуру, колорит, этнику и особенности ее звучания.

Darkhan Juzz





Мне хотелось бы привнести больше подобных элементов в современную музыку, горловое пение, к примеру. Мы с командой часто находимся в поиске нового звучания, но после долгих раздумий пришли к выводу, что искать ничего не нужно, ведь у нас уже есть все необходимое.

Мне понравилась работа команды, отлаженные коммуникационные процессы. В клипе грамотно показаны две параллели: современная казахская культура и ее истоки.

Рэп-исполнителя De Lacure заинтриговала возможность зачитать на бит с домброй.

De Lacure





Больше всего меня вдохновили перемены в жизни. Музыкальная карьера активно развивается, захотелось отразить это движение в куплете.

Вдохновляющая композиция стала новогодним подарком для казахстанцев от Jusan.

Асем Замзам, бренд-менеджер Jusan

В самой музыке можно уловить звуки степи и скачущих аргымаков, шорох веток полыни, переход закатов и рассветов родных краев в нынешнее время под звуки электродомбры. Мы хотели, чтобы каждый казахстанец мог пройти это мини-путешествие во времени и переживать свою историю под музыку Jusan. А чтобы это путешествие было более захватывающим и вдохновляющим, мы решили добавить к музыке слова. Так появилась идея записать полноценный трек и снять к нему клип. В итоге у нас получилось собрать крутую, разножанровую и интересную команду.

Это не первая коллаборация отечественных артистов при поддержке банка. В рамках стратегии «Верим в каждого — верим в тебя» реализован и другой музыкальный проект Yeski Taspa, где молодые музыканты придали новое звучание известным казахстанским хитам. Подробнее >>>







