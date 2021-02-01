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Новинки на Netflix, ivi и Megogo: 8 фильмов, которые стоят вашего времени
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Сегодня в 10:32

Новинки на Netflix, ivi и Megogo: 8 фильмов, которые стоят вашего времени

«Раскопки», Netflix, с 29 января



Надвигается Вторая Мировая война. Богатая вдова нанимает археолога-любителя, чтобы тот провел раскопки захоронений в ее поместье. Они совершают историческое открытие, и отголоски британского прошлого звучат на пороге туманного будущего.


«Малкольм и Мари», Netflix, с 5 февраля

Режиссер Малкольм и его девушка Мари возвращаются домой после премьеры фильма и ждут реакции критиков. Вечер принимает неожиданный оборот, когда между партнерами завязывается откровенный разговор об отношениях, который становится испытанием для их любви.

«Всем парням: С любовью…», Netflix, с 12 февраля

Лара Джин Кови готовится к окончанию старшей школы и к взрослой жизни. Но пара судьбоносных путешествий заставляют ее переосмыслить то, какими будут ее отношения с семьей, друзьями и Питером после выпускного.

«Дьявол в деталях», ivi, с 12 февраля

Молодой талантливый детектив Бакстер объединяется с изможденным помощником шерифа Диком, чтобы поймать опасного серийного убийцу. У Дика талант находить важные для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила ставит Бакстера перед сложным выбором.


«Трое», ivi


Московский психолог Злата считает, что у них с Сашей прекрасный брак, который подарил десять лет образцовой совместной жизни — для полноценного счастья не хватает только ребенка. Саша же, видимо, считает иначе, потому что втайне от жены он встречается с другой женщиной Вероникой. Успешный шоумен-комик, безропотный муж, нежный влюбленный — он разрывается между несколькими ролями, между двумя столицами, между очень разными женщинами. Но всегда ли возможно сделать выбор?


«Еще по одной», ivi


В ресторане собираются учитель истории, психологии, музыки и физрук, чтобы отметить 40-летие одного из них. И решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови, а чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Казалось бы, что может пойти не так?


«Аферистка», Megogo, с 19 февраля

Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.


«Великий», Megogo, c 21 февраля


1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

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