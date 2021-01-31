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Новинка от Xiaomi: устройство заряжает бесконтактно сразу несколько гаджетов
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Сегодня в 12:34

Новинка от Xiaomi: устройство заряжает бесконтактно сразу несколько гаджетов

Xiaomi представила новую технологию зарядки Mi Air Charge. Она позволяет удаленно заряжать электронные устройства без каких-либо проводов или зарядных подставок.

Mi Air Charge дистанционно заряжает одновременно несколько гаджетов, находящихся на расстоянии в паре метров от нее. Процесс происходит благодаря антеннам устройства, которые определяют точное нахождение телефона. На стороне смартфона работает созданный Xiaomi миниатюрный антенный массив, который позволяет осуществлять обмен сигналами.

На данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств при максимальной мощности 5 Вт на каждое из них.

В ближайшем будущем Mi Air Charge также сможет работать с «умными» часами, браслетами и другими носимыми устройствами.

Источник: rb.ru

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#технологии #смартфон #гаджеты #xiaomi
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