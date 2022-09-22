Ноутбуки ASUS в креативных индустриях или как связаны между собой редактор онлайн-медиа, видеограф и тату-мастер

Если вы работаете в креативной сфере, то, возможно, захотите добавить в свои рабочие ритуалы какой-нибудь гаджет, чтобы справляться с важными задачами быстрее, чем обычно. У каждого человека свое представление о помощниках, а мы сегодня расскажем о поклонниках ноутбуков ASUS.

Какая может быть связь между редактором онлайн-медиа, видеографом и тату-мастером? Они выбирают один и тот же девайс для решения важных рабочих моментов.

Weproject вместе с ASUS решили узнать у ребят, почему они выбирают Asus и как появление Vivobook Pro 16X OLED изменит их подход к работе и творчеству.





Vivobook Pro 16X OLED — практичный и великолепный ноутбук для творчества. Несмотря на то, что самым ярким индивидуалистам его дизайн может показаться слишком спокойным, отсутствие супер вычурного стиля он компенсирует портативностью, будучи удивительно тонким и легким, что делает его достойным вариантом для творческих профессионалов.

Не стоит забывать о главных достоинствах ASUS Vivobook Pro 16X OLED. Это эффектный экран OLED, мощная платформа с быстрым процессором и скоростной графикой для решения сложных вычислительных задач, качественная система охлаждения, позволяющая задействовать высокую мощность длительное время без падения производительности. Также уникальная особенность ноутбуков ASUS Vivobook — виртуальный контроллер ASUS DialPad на тачпаде, позволяющий программировать на него выполнение функций или регулировку настроек в творческих приложениях Adobe.

Подобные важные функции отвечают запросам творческой аудитории, особенно если они нуждаются в определенных инструментах для создания качественных проектов.





Жанна Кинжалинова, 26 лет, город — Астана, редактор weproject.media









О себе

Я работаю редактором в weproject.media — это главное медиа о людях в Центральной Азии. Я получила степени бакалавра и магистра по специальности «Политология», но поняла, что не хочу связывать свою жизнь и карьеру со сферой политики. Поэтому во время учебы в магистратуре начала поиск работы. Хотела общаться с активными деятельными людьми, посещать интересные события и мероприятия. Искала место, где смогу применить свои навыки коммуникации и написания текстов. Думала о том, чтобы попробовать себя в журналистике, но не была уверена, смогу ли работать без специального образования. В итоге все получилось.





О гаджетах

Так как у нас онлайн-медиа, для работы, как минимум, необходимо иметь ноутбук и смартфон. Ноутбук нужен для транскрипции интервью, редактирования текстовых и фотоматериалов, верстки статей на сайте и другой рутинной работы. Смартфон помогает быть на связи, записывать интервью, снимать фото и видео, вести социальные сети, редактировать статьи, если поблизости нет ноутбука.

При этом, оба девайса должны быть современными, чтобы поддерживать все необходимые программы, быстрыми, чтобы работать на протяжении нескольких часов и не замедлять процесс выполнения задач, легкими, чтобы было удобно перемещаться по городу, производительными, чтобы иметь возможность работать в любом месте без подключения к питанию.





Об ASUS

После окончания школы, когда я поступила в университет, родители приобрели мне ноутбук. На тот момент, в 2013 году, он был современный, красивый и удобный. К тому же, на учебу ноутбук мы носили редко, чаще всего он находился дома. Позже, уже во время работы, я задумалась о смене гаджета, так как он был слишком массивным, тяжелым и медленным. К выбору нового ноутбука подошла основательно, смотрела много обзоров на YouTube, советовалась со знакомыми, читала разные статьи. Так как я не сильна в технике, у меня было лишь несколько главных критериев:

— вес гаджета — он должен был быть тонкий и легкий

— производительность — искала ноутбук, который работал в автономном режиме достаточное количество времени

— скорость работы — значит, должен быть SSD накопитель

— оптимальная стоимость.

В результате остановилась на ASUS ZenBook. Понравилось, что девайс стильный, легкий, компактный. На ноутбуке установлен процессор AMDRyzen 5, что меня устраивало. Из тяжелых программ я время от времени использую Photoshop, и эту программу ZenBook загружает без проблем. К тому же, у него была приятная цена.





Я пользуюсь ноутбуком уже почти два года, ежедневно минимум по 10 часов. Он по-прежнему работает быстро и без перебоев, а значит, я оперативно решаю свои задачи. Могу работать во время командировок и путешествий без подзарядки достаточно долгое время. Часто ношу гаджет с собой, когда передвигаюсь по городу, и не устаю от его веса.

Сегодня представители большинства профессий так или иначе связаны с гаджетами, и креативная индустрия не исключение.

Медиа, социальные сети, индустрия развлечений — важная часть жизни любого человека, а практически весь контент в этих сферах создается именно благодаря современным компьютерам. Фото, видео, игры — сложно представить создание подобных вещей без гаджетов. И данная тенденция будет только расти.

Если рассматривать Vivobook Pro 16X OLED, то это довольно небольшой девайс весом в 1,95 килограмм. Его размеры — 36,05 x 25,90 x 1,89 см. Модель Vivobook Pro 16X OLED не уступает другим ноутбукам в удобстве и легкости использования, поэтому он распространен в среде творческой аудитории. Его с легкостью можно перемещать, а заряд не выдыхается в середине рабочего дня, как у многих ноутбуков похожего назначения.





Азамат Аменов, 31 год, город — Алматы, видеограф — аэросъемка





О себе

Я работаю юристом, а также занимаюсь видеографией по направлению аэросъемка. Я занялся этим, когда понял, что не могу получать те кадры, которые мне нужны. Люблю аэросъемку за возможность добиться всего, чего хочу с помощью техники и в лучшем качестве. В сочетании с VivobookPro 16X OLED получается еще лучше.





О гаджетах

На высоте 100 метров сложно что-то снять, поэтому дрон стал неотъемлемой частью моей жизни, а для завершения проектов я использую ноутбук и телефон. В телефоне я просматриваю определенные кадры, которые мне нужны заранее, а на ноутбуке делаю постпродакшн. Для меня очень важно, чтобы на ноутбуке качество картинки и цветопередача были идеальными — так я буду уверен, что то, что я создаю, будет произведением искусства.





Об ASUS

Я выбрал ASUS, потому что, во-первых, это всегда красивая картинка, которая мало с чем сравнима. Во-вторых, это цена и качество. Можно получить качественный девайс, на который не уйдут все сбережения, а это супер важно для творцов. В-третьих, это мощность самого процессора. Во время работы не хочется отвлекаться на то, что что-то не работает, хочется просто делать то, что любишь, с таким «другом» рядом.

Девайс почти не нагревается, а в обслуживании самого процессора не было нареканий. Обычно то, что я использую никак не привязано к самой компании ноутбуков — это программы DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro и Lightroom.

Креативность и гаджеты связаны между собой, ведь человеку нужен инструмент, который даст ему возможность доносить свою работу до людей в короткие сроки. Думаю, что Vivobook Pro 16X OLED подойдет вам в любом случае — задумали ли вы большой творческий проект или только начали с маленького. Поверьте, это будет красиво.





Цвета профессионального уровня обеспечивают детализированное и реалистичное изображение со стопроцентной цветовой гаммой кинематографического уровня. Это означает, что цвета, воспроизводимые на дисплее ноутбука, богаче и ярче: он идеально подходит для проектов с насыщенным цветом, но также улучшает любой контент.

У Vivobook Pro 16X OLED установлена система охлаждения Ice Cool Plus, поэтому работать на нем можно продолжительное время. Это важно, когда вам необходимо создать мощный проект, например, в видеоформате. Рендеринг, стриминг, видеомонтаж — все эти задачи доступны.

Этот ноутбук создан для постоянной работы и оснащен полезными функциями, облегчающими вашу жизнь в пути. К ним относятся полноразмерная сенсорная панель с гладкой текстурой, встроенный датчик отпечатков пальцев на кнопке питания и клавиатура с подсветкой. Также имеется устройство для чтения карт памяти microSD для удобного обмена данными с вашими мобильными устройствами.





Лаура Байшоканова, 32 года, город — Астана, тату-мастер





О себе

Я тату-мастер. Сначала училась рисовать самостоятельно, создавала работы на заказ вручную, а в какой-то момент основательница одного тату салона увидела мои работы, предложила пройти обучение и стать мастером. Теперь я профессионал своего творческого дела.





О гаджетах

Для тату-мастера важно иметь идеальный ноутбук. Но выбор гаджета —непростая задача. Татуировки становятся популярнее с каждым днем, особенно нестандартные. Ноутбуки облегчают работу мастера. С их помощью можно создавать цифровые работы и показывать их клиентам. Существенное преимущество создания татуировок на ноутбуке —возможность изменить дизайн по желанию клиента.

Конечно, я использую ноутбук, на котором и создаю свои работы. Татуировки лучше вырисовывать прямо внутри программы. Сначала ясоздаю подробный эскиз с правками, а потом распечатываю. Для этого процесса обязательно иметь гаджет хорошего качества, ведь позже эти произведения искусства буду красоваться на коже клиентов.





Об ASUS

Большинство татуировщиков сегодня переходят на цифровой дизайн. ASUS— отличный пример гаджета, который поможет в этом деле.

Ноутбук ASUS с 4K OLED-дисплеем NanoEdge однозначно подходит для моей работы. Благодаря яркой панели создается непревзойденное впечатление от просмотра. Сверхширокая цветовая гамма обеспечивает яркие цвета, а сертификат PANTONE Validated — точность цветопередачи профессионального уровня.

Креативность и гаджеты развиваются вместе, рука об руку. Дизайнеры уходят в компьютеризацию — от обычных рисунков до логотипов, потому что так легче: ты не тратишь время впустую, а заказчик видит изображениецеликом. Даже обычный рисунок можно превратить в картину.





Ноутбук ASUS Vivobook Pro 16X OLED помогает, когда необходимо что-то зафиксировать, нарисовать, добавить детали, а резкость и цвета фантастические. Разрешение гаджета — 3840 x 2400 пикселей с плотностью пикселей 283 PPI. Визуальные эффекты чрезвычайно четкие, без заметной пикселизации. Количество памяти на девайсе поможет при желании хранить все свои работы.

Vivobook Pro 16X OLED является сильным претендентом на звание хорошего ноутбука, ориентированного на творчество в своем ценовом диапазоне. Он решает множество графических задач, качество картинки отличное, а цвета еще долго будут вам сниться в самых ярких снах.

Он был создан для людей, которые хотят максимально эффективно использовать свое время, ресурсы и знания, поэтому какое бы творческое направление вы ни выбрали, ASUS Vivobook Pro 16X OLED вам подойдет.

Технологии приближают творческие проекты к зрителю, помогая нам лучше понять художественное видение творца. Мы, в свою очередь, рады видеть, куда нас приведет применение таких технологий в искусстве.







