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Notion представил ИИ-помощника, который может генерировать посты на заданную тему с помощью нейросети
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Сегодня в 10:11

Notion представил ИИ-помощника, который может генерировать посты на заданную тему с помощью нейросети

Notion представил ИИ-помощника, который может генерировать посты на заданную тему с помощью нейросети.

Сервис работает так: в списке нужно выбрать нужный шаблон, например, сообщение в блоге, список плюсов и минусов, список дел и другие.

После этого нужно написать, о чем конкретно должен быть текст и нажать кнопку «сгенерировать». Если текст нравится, его можно сохранить, если нет — попробовать снова.

Также можно попросить ИИ-помощника заняться мозговым штурмом: придумать идеи на определенную тему.

Notion AI генерирует тексты на основе данных из интернета. Компания сотрудничает с поставщиками ИИ-решений, но не раскрывает, с кем именно. Пока функция бесплатная, но может стать платной в будущем, не исключает Notion.

Пока функция недоступна для всех, но можно записаться в список ожидания.

Источник: vc.ru

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