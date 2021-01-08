Норвегия стала первой страной, где продали больше электромобилей, чем бензиновых

Норвегия стала первой в мире страной, где за прошедший 2020 год больше половины рынка новых машин заняли электромобили.

Согласно отчету Норвежской дорожной федерации (OFV) в Осло, в 2020 году в Норвегии доля электромобилей среди всех купленных новых автомобилей составила 54,3%. Для сравнения, в 2019 году доля электромобилей составляла 42,4 %, а десять лет назад — 1%.

Из-за перебоев с поставками Tesla Model 3, в 2020 году лидерство по продажам среди электромобилей в Норвегии перехватил кроссовер Audi e-tron. При этом в декабре, когда поставки Tesla в Норвегию возобновились, Model 3 вернула себе первое место в рейтинге продаж. Среди других популярных моделей оказались Volkswagen ID.3, Nissan Leaf и гибридная версия Volkswagen Golf.

Источник: incrussia.ru