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Nokia займется развитием технологии 6G
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Сегодня в 11:21

Nokia займется развитием технологии 6G

Финская компания Nokia займется развитием технологии 6G. Вместе с Ericsson AB, Intel Corp., Siemens AG и некоторыми другими организациями она разработает проект Hexa-X.

Разработку 6G-сетей профинансирует Евросоюз. Новую технологию планируют запустить в 2030 году. Предполагается, что 6G будет работать на терагерцевых частотах и сможет обеспечивать связь, подходящую для создания голограмм в реальном времени. По словам издания, 6G позволит «подключаться к технологиям в человеческом теле и мозге».

Hexa-X станет европейским аналогом американских 6G-проектов Next G Alliance и O-RAN Alliance, а также китайской правительственной разработки.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #интернет #онлайн #nokia
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