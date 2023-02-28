Nokia обновила свой логотип впервые за 60 лет

Nokia решила перезапустить бренд, обновив логотип впервые за 60 лет.

Теперь логотип состоит из пяти фигур, образующих слово Nokia, где у букв N и K усечены вертикальные черты. Помимо этого, фирменный синий цвет заменен на другой диапазон цветов в зависимости от использования.

Гендиректор компании Пекка Лундмарк рассказал, что Nokia хочет уделить большое внимание 5G-сетям и промышленной цифровизации, что «кардинально отличается от ассоциации с устаревшими мобильными телефонами». «Теперь мы компания с технологиями для бизнеса», — подчеркнул он.

Источник: daily.afisha.ru