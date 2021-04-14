Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
s-15-maya-zapustyat-reysy-iz-almaty-v-batumi
С 15 мая запустят рейсы из Алматы в Батуми
47
/
/

Сегодня в 10:31

С 15 мая запустят рейсы из Алматы в Батуми

С 15 мая авиакомпания Air Astana будет выполнять прямые рейсы Алматы — Батуми.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Также со 2 мая FlyArystan открывает прямые рейсы из Актау, Атырау и Астаны в Кутаиси.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #путешествия #грузия #батуми #авиарейсы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В районе «Есиль» начала работу противопаводковая комиссия
1565
Санкт-Петербург возглавил топ самых романтичных мест Европы
548
ТРЦ столицы подготовили праздничные мероприятия ко Дню защиты детей
1360