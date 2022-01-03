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Ноэл Галлахер представил демозапись новой песни Noel Gallagher’s High Flying Birds
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Сегодня в 11:49

Ноэл Галлахер представил демозапись новой песни Noel Gallagher’s High Flying Birds

Британский рок-музыкант Ноэл Галлахер представил демо песни с грядущего альбома группы Noel Gallagher’s High Flying Birds.


Композиция получила название Trying to Find a World That’s Been and Gone: Part 1.

Источник: daily.afisha.ru

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