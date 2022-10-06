Нобелевскую премию по химии вручили ученым, разработавшим инструменты для создания молекул

Два американских ученых, Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал получили Нобелевскую премию по химии 2022 года. Комитет удостоил их награды за работы, связанные с развитием «клик-химии» и биоортогональной химии. Группа ученых упростила трудоемкие и дорогие процессы выстраивания сложных молекул.

Барри Шарплесс и Мортен Мелдал независимо друг от друга заложили основу «клик-химии». Она позволяет молекулярным строительным блокам быстро и эффективно соединяться друг с другом. Каролин Бертоцци начала использовать ее в живых организмах.

Источник: incrussia.ru