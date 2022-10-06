Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
nobelevskuyu-premiyu-po-himii-vruchili-uchenym-razrabotavshim-instrumenty-dlya-sozdaniya-molekul
Нобелевскую премию по химии вручили ученым, разработавшим инструменты для создания молекул
37
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:58

Нобелевскую премию по химии вручили ученым, разработавшим инструменты для создания молекул

Два американских ученых, Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал получили Нобелевскую премию по химии 2022 года. Комитет удостоил их награды за работы, связанные с развитием «клик-химии» и биоортогональной химии. Группа ученых упростила трудоемкие и дорогие процессы выстраивания сложных молекул.

Барри Шарплесс и Мортен Мелдал независимо друг от друга заложили основу «клик-химии». Она позволяет молекулярным строительным блокам быстро и эффективно соединяться друг с другом. Каролин Бертоцци начала использовать ее в живых организмах.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#открытие #премия #ученые #нобелевскаяпремия #химия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 20 февраля: открытие сезона по триатлону 2019 и грантовая программа для до...
1812
Премьера оперы «Парижская Богема» состоится в «Астана Опера»
1833
Трассу Астана — Павлодар полностью введут в этом году
1237
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.