Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан

Шведская королевская академия наук вручила Нобелевскую премию-2021 в области химии Бенджамину Листу и Дэвид МакМиллану за развитие асимметричного органокатализа.

Асимметричный органокатализ — новый инструмент молекулярного конструирования. Его разработка оказала большое влияние на фармацевтические исследования и сделала химию более экологичной.

Дэвид МакМиллан — британо-американский химик, который работает в Принстонском университете в США. Беньямин Лист — немецкий химик из Института исследования угля Общества Макса Планка. Они разработали метод асимметрического органического катализа независимо друг от друга в 2000 году.

Источник: daily.afisha.ru