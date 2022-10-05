Нобелевскую премию по физике вручили трем ученым за исследования передачи квантовой информации

Нобелевскую премию по физике 2022 года получили Ален Аспект из Университета Париж-юг, Джон Ф. Клаузер из Колумбийского университета и Антон Цайлингер из Венского университета. Награду группе ученых присудили за исследования в сфере квантовой механики.

Речь идет об «экспериментах с запутанными фотонами, выявлении нарушения в неравенстве Белла». Неравенство, или теорема Белла, проверяет, есть ли в квантово-механической системе скрытые параметры. Если эти неравенства выявляются, значит, в системе есть некоторые скрытые параметры и выполняется гипотеза локального реализма. Работы ученых «открыли путь для новых технологий», основанных на квантовой механике.

Источник: incrussia.ru