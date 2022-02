Тринидадская певица Ники Минаж и американский рэпер Lil Baby выпустили десятиминутный клип на совместный трек Do We Have A Problem?

Режиссером видео выступил Бенни Бум.



В актерский состав попали Кори Хардриктон и Джозеф Сикора.

Источник: daily.afisha.ru