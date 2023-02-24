Нетворкинг и профессиональное развитие: 12 крутых мероприятий марта в Центральной Азии

В первом месяце весны планируется проведение классных мероприятий, которые точно стоит посетить. Рассказываем подробнее о каждом в нашем материале.
Казахстан
CFO Summit Idea Exchange & Networking Event, @kazakhstan_growth_forum
Дата: 2 марта
Где: Алматы, отель The Ritz-Carlton, Almaty
Юбилейный десятый CFO Summit Idea Exchange & Networking Event. Гостей ожидает масштабная дневная программа с участием более 30 CFO казахстанских и зарубежных компаний, банкиров, независимых экономистов и политиков, вечерний фуршет и Speed Mentoring.
Чемпионат мира по биатлону в Казахстане
Дата: 4-12 марта
Где: Щучинск
С 4 по 12 марта 2023 года в Щучинске пройдет юниорский и юношеский Чемпионат мира по биатлону. Событие соберет около 800 участников со всего мира.
Дата: 6 марта
Где: Алматы, Ramada By Wyndham Almaty Hotel
Образовательное мероприятие, во время которого участники смогут узнать больше об ученых степенях в сфере бизнеса — MBA и Executive MBA, и лично пообщаться с директорами приемных комиссий ведущих международных бизнес-школ.
Central Asia Fashion, @centralasiafashion
Дата: 13-15 марта
Где: Алматы, ВЦ «Атакент»
Международная выставка моды, во время которой международные бренды представят свои коллекции посетителям, которые смогут их заказать и получить информацию о новых тенденциях и модных трендах.
Дата: 16 марта
Где: Алматы, отель InterContinental
Конференция для владельцев бизнеса, управляющих, руководителей в сфере IT и информационной безопасности, менеджеров среднего звена и специалистов. Здесь обсудят реалии и проблемы использования облаков и больших данных в Казахстане.
Otaku Fest, @otakufest.kz
Дата: 19 марта
Где: Алматы, ТРЦ Forum, Event Space
Аниме-фестиваль, участников которого ждут конкурс косплея, популярные блогеры, ярмарки мерча, интерактивные стенды и другие тематические развлечения.
Дата: 31 марта
Где: Алматы, отель InterContinental
Конференция о новых технологиях в ритейле Казахстана. На мероприятии соберутся представители ТРЦ и торговых сетей, кафе и ресторанов, кинотеатров, гостиниц, банков.
Среди тем: бесшовное взаимодействие между офлайном и онлайном, маркетплейсы, умные кассы и доставка.
Кыргызстан
Митап Analyst in the Multiverse of I.T.
Дата: 9 марта
Где: High Technology Park of the Kyrgyz Republic, Chuy Avenue 265/1
На митапе расскажут, кто такой аналитик, какие существуют виды аналитиков в IT, чем они занимаются в команде.
Спикером мероприятия выступит Даниель Эшматов — аналитик по системной интеграции IT, компания Namba One.
Дата: 15 марта
Где: Бишкек
Среди ключевых тем ПЛАС-Форума Digital Kyrgyzstan:
— финтех как культура банковской индустрии
— цифровая трансформация 2023
— цифровизация государственных сервисов
— криптовалютная индустрия 2023. Текущее состояние и основные тренды. Ожидаемый сценарий развития крипторынка
— клиентский опыт в цифровую эпоху
— Open Banking и Open API. Как они меняют рынок традиционного банкинга.
Первый этап Кыргызстана по акватлону
Дата: 18 марта
Где: город Кара-Балта
Акватлон — это разновидность триатлона, проходит в два этапа, включающий в себя один плавание в бассейне и бег на стадионе.
IT Бизнес-Форум and Central Asian Tech Awards, @kssda.kg
Дата: 24 марта
Где: Бишкек, отель Sheraton
Цель форума: заявить о новых цифровых продуктах, организовать и расширять нетворкинг, популяризировать IT специализации. Здесь будут проводиться презентации, панельные сессии и специальный конкурс Central Asian Tech Awards, главный приз которого — поездка в Кремниевую долину США.
Узбекистан
Дата: 11 марта
Где: Ташкентская область, поселок Янгибазар, академия Astrum
Tumaris.Tech — проект по поддержке женских предпринимательских инициатив, в рамках которого участницам оказывается комплексная поддержка.
На мероприятии 20 команд из всех стран Центральной Азии представят свои технологичные проекты на международной выставке.