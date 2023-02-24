Нетворкинг и профессиональное развитие: 12 крутых мероприятий марта в Центральной Азии

В первом месяце весны планируется проведение классных мероприятий, которые точно стоит посетить. Рассказываем подробнее о каждом в нашем материале.





Казахстан





CFO Summit Idea Exchange & Networking Event, @kazakhstan_growth_forum

Дата: 2 марта

Где: Алматы, отель The Ritz-Carlton, Almaty

Юбилейный десятый CFO Summit Idea Exchange & Networking Event. Гостей ожидает масштабная дневная программа с участием более 30 CFO казахстанских и зарубежных компаний, банкиров, независимых экономистов и политиков, вечерний фуршет и Speed Mentoring.





Чемпионат мира по биатлону в Казахстане

Дата: 4-12 марта



Где: Щучинск

С 4 по 12 марта 2023 года в Щучинске пройдет юниорский и юношеский Чемпионат мира по биатлону. Событие соберет около 800 участников со всего мира.





One-to-One MBA Event 2023

Дата: 6 марта



Где: Алматы, Ramada By Wyndham Almaty Hotel

Образовательное мероприятие, во время которого участники смогут узнать больше об ученых степенях в сфере бизнеса — MBA и Executive MBA, и лично пообщаться с директорами приемных комиссий ведущих международных бизнес-школ.





Central Asia Fashion, @centralasiafashion

Дата: 13-15 марта

Где: Алматы, ВЦ «Атакент»

Международная выставка моды, во время которой международные бренды представят свои коллекции посетителям, которые смогут их заказать и получить информацию о новых тенденциях и модных трендах.





PROFIT Cloud Day

Дата: 16 марта



Где: Алматы, отель InterContinental

Конференция для владельцев бизнеса, управляющих, руководителей в сфере IT и информационной безопасности, менеджеров среднего звена и специалистов. Здесь обсудят реалии и проблемы использования облаков и больших данных в Казахстане.





Otaku Fest, @otakufest.kz

Дата: 19 марта

Где: Алматы, ТРЦ Forum, Event Space

Аниме-фестиваль, участников которого ждут конкурс косплея, популярные блогеры, ярмарки мерча, интерактивные стенды и другие тематические развлечения.





PROFIT Retail Day

Дата: 31 марта



Где: Алматы, отель InterContinental

Конференция о новых технологиях в ритейле Казахстана. На мероприятии соберутся представители ТРЦ и торговых сетей, кафе и ресторанов, кинотеатров, гостиниц, банков.

Среди тем: бесшовное взаимодействие между офлайном и онлайном, маркетплейсы, умные кассы и доставка.

Кыргызстан

Митап Analyst in the Multiverse of I.T.

Дата: 9 марта



Где: High Technology Park of the Kyrgyz Republic, Chuy Avenue 265/1

На митапе расскажут, кто такой аналитик, какие существуют виды аналитиков в IT, чем они занимаются в команде.

Спикером мероприятия выступит Даниель Эшматов — аналитик по системной интеграции IT, компания Namba One.





Digital Kyrgyzstan





Дата: 15 марта



Где: Бишкек

Среди ключевых тем ПЛАС-Форума Digital Kyrgyzstan:

— финтех как культура банковской индустрии

— цифровая трансформация 2023

— цифровизация государственных сервисов

— криптовалютная индустрия 2023. Текущее состояние и основные тренды. Ожидаемый сценарий развития крипторынка

— клиентский опыт в цифровую эпоху

— Open Banking и Open API. Как они меняют рынок традиционного банкинга.





Первый этап Кыргызстана по акватлону

Дата: 18 марта



Где: город Кара-Балта

Акватлон — это разновидность триатлона, проходит в два этапа, включающий в себя один плавание в бассейне и бег на стадионе.

IT Бизнес-Форум and Central Asian Tech Awards, @kssda.kg

Дата: 24 марта

Где: Бишкек, отель Sheraton

Цель форума: заявить о новых цифровых продуктах, организовать и расширять нетворкинг, популяризировать IT специализации. Здесь будут проводиться презентации, панельные сессии и специальный конкурс Central Asian Tech Awards, главный приз которого — поездка в Кремниевую долину США.

Узбекистан

Tumaris.Expo

Дата: 11 марта



Где: Ташкентская область, поселок Янгибазар, академия Astrum

Tumaris.Tech — проект по поддержке женских предпринимательских инициатив, в рамках которого участницам оказывается комплексная поддержка.

На мероприятии 20 команд из всех стран Центральной Азии представят свои технологичные проекты на международной выставке.