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Netflix выпустит аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell
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Сегодня в 10:32

Netflix выпустит аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix создаст аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell, которые выпускает Ubisoft.

Ubisoft примет участие в разработке проекта. В сериале будет два сезона из 16 эпизодов. Сценаристом и продюсером нового шоу выступит Дерек Колстад, известный по трилогии «Джон Уик».

Детали мультсериала сюжета пока неизвестны. Действие оригинальной игры, впервые выпущенной в 2002 году, вращалось вокруг агента АНБ, которому предстояло избежать обнаружения и незаметно устранять противников-террористов, разрабатывающих оружие массового поражения.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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#аниме #netflix #splintercell
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