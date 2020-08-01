Netflix выпустит аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix создаст аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell, которые выпускает Ubisoft.

Ubisoft примет участие в разработке проекта. В сериале будет два сезона из 16 эпизодов. Сценаристом и продюсером нового шоу выступит Дерек Колстад, известный по трилогии «Джон Уик».

Детали мультсериала сюжета пока неизвестны. Действие оригинальной игры, впервые выпущенной в 2002 году, вращалось вокруг агента АНБ, которому предстояло избежать обнаружения и незаметно устранять противников-террористов, разрабатывающих оружие массового поражения.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru