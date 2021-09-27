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Netflix выпустил трейлер второго сезона фэнтези «Ведьмак»
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Сегодня в 10:46

Netflix выпустил трейлер второго сезона фэнтези «Ведьмак»

Сериал выйдет на стриминговой платформе 17 декабря.

Создатели шоу напомнили в ролике о событиях первого сезона и показали кадры из продолжения. На них можно увидеть старого опытного ведьмака Весемира, который впервые появляется в проекте, и подросшую Цири, тренирующуюся в Каэр Морхене.

Вместе с тем Netflix показал два отрывка из предстоящего сезона. На одном Геральт и Нивеллен рассуждают о том, как люди становятся ведьмаками.



На другом Цири покидает укрытие из-за Брукс, которые ворвались в здание.


Кроме того, проект официально продлили на третий сезон. Создатели также анонсировали выход второго анимационного фильма и некого нового сериала, ориентированного на детскую аудиторию.

Источник: daily.afisha.ru


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