Netflix, Tesla и Goоgle. Биржи для фрилансеров, где можно найти крупных клиентов

Универсальные площадки





Один из самых известных в мире проектов для фрилансеров. Заказчики любят его за стабильно высокий уровень специалистов, которые предоставляют услуги. А исполнители выбирают Upwork за надежность, большой выбор проектов и крутые алгоритмы, которые помогают искать заказы.

Чтобы найти работу на этой бирже, надо правильно заполнить регистрационную форму. Ее проверяют не роботы, а люди, и делают это тщательно. Если им покажется, что у вас мало опыта и навыков, заявку могут отклонить.

На Upwork можно работать за фиксированный гонорар или же с почасовой оплатой — специальное встроенное приложение отслеживает, сколько реально времени было потрачено на выполнение задачи.





Еще одна зарубежная площадка для фриланса, на которой всегда много разноплановых заказов. Цены на услуги здесь — от 5 долларов, но есть заказы с ценой в сотни и тысячи долларов.

Чтобы хорошо зарабатывать на Fiverr, надо повышать свой уровень. Дороже всего стоит работа фрилансеров с бейджем Top Rated. Чтобы достичь такого уровня, надо быть зарегистрированным более 180 дней и выполнить за это время не меньше 100 проектов.





Площадки для дизайнеров





Австралийская площадка для фриланса, которую больше всех оценят графические дизайнеры. Еще здесь попадаются проекты по веб-дизайну, созданию логотипов и иллюстраций, полиграфии.

На этой бирже есть два формата работы: конкурсы и индивидуальная работа с клиентом. Обычно заказчик выставляет задание, вносит на счет 99designs сумму призового фонда, а фрилансеры подают заявки со своими концептами. Затем в несколько этапов выбирается работа-победитель, автор которой получает призовой фонд.

Заказчик может пойти и по другому пути: рассказать сотрудникам 99designs, что ему нужно, а они подберут для выполнения задачи кого-то из лучших дизайнеров сайта.





Биржа, которую часто выбирают для заказа дизайна известные бренды, например, Netflix или Tesla. В основном востребованы услуги веб-дизайнеров, арт-директоров, графических дизайнеров.

Фрилансеры любят Krop за то, что функционал платформы помогает сделать привлекательное портфолио: ведь клиент выбирает исполнителя в основном по предыдущим работам.









Платформа, на которой заказывают веб-, мобильный и промышленный дизайн, иллюстрации, создание упаковки и эскизов одежды. Часто появляются запросы на пакеты услуг, например, создать логотип, описать все нюансы его использования и оформить полиграфию. Здесь делают заказы Amazon, Starbucks, Philips.





Площадки для разработчиков





Эта площадка работает по такому алгоритму:

— заказчик пишет требования к проекту, а система превращает их в пошаговый план разработки

— после оценки проекта клиент видит цену работы и время выполнения заказа

— при помощи искусственного интеллекта система подбирает нужных фрилансеров

— программисты выдают готовый код.

С Gigster работают Microsoft, Goоgle, Y Combinator и многие другие компании.











Источник: mc.today