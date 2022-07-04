Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
netflix-predstavil-treyler-novyh-epizodov-jojo-s-bizarre-adventure-stone-ocean
Netflix представил трейлер новых эпизодов JoJoʼs Bizarre Adventure: Stone Ocean
80
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:21

Netflix представил трейлер новых эпизодов JoJoʼs Bizarre Adventure: Stone Ocean

Стриминг-сервис Netflix показал трейлер аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» под названием Stone Ocean. Эпизоды 13-24 выйдут на платформе уже 1 сентября.



Премьера 12 серий Stone Ocean состоялась 1 декабря на Netflix.

Источник: kanobu.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #аниме #netflix #чтопосмотреть #трейлер
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Изменен список зарубежных вузов для обучения по программе «Болашак»
2116
Школа «ИКРА» запустила бесплатные вебинары об управлении удаленной командой
760
В приложении Netflix появились мобильные игры
1033
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.