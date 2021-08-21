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Netflix представил тизер-трейлер фильма Паоло Соррентино «Рука Бога»
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Сегодня в 10:24

Netflix представил тизер-трейлер фильма Паоло Соррентино «Рука Бога»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер фильма «Рука Бога», который снял итальянский режиссер Паоло Соррентино, автор картин «Молодость», «Великая красота» и сериала «Молодой Папа».

Ролик показал главного героя новой ленты — Фабиетто Скизу, неуклюжего подростка, чья жизнь внезапно меняется, когда в его город приезжает легенда футбола Диего Марадона. Роль мальчика исполнил дебютант Филиппо Скотти.



Помимо Скотти, в фильме снялись Тони Сервилло, Тереза Сапонанджело и Марлон Жубер. Все они на экране оказываются в Неаполе 1980-х годов, хорошо знакомом Соррентино по его собственной юности.

Премьера ленты состоится 2 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем фильм выйдет в кинотеатрах: его премьера в Италии намечена на 24 ноября, а во всем остальном мире — на 3 декабря. С 15 декабря «Руку Бога» можно будет посмотреть и на Netflix.

Источник: daily.afisha.ru

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