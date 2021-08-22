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Netflix показал трейлер фильма Nightbooks
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Сегодня в 10:46

Netflix показал трейлер фильма Nightbooks

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Nightbooks — экранизации одноименной детской книги Дж. А. Уайта, рассказывающей о попавшем в плен к ведьме мальчике. Она выйдет на платформе 15 сентября.



Режиссером хоррора выступил Дэвид Яровески, а сценаристами стали Микки Дотри и Тобиас Иаконис. Главные роли в картине исполнили Уинслоу Фегли, Лидия Джуэтт и Кристен Риттер.

Источник: daily.afisha.ru

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