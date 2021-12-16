Netflix показал сцену из второго сезона «Ведьмака» с Йеннифер и Тиссаей

На YouTube-канале The Witcher Netflix появилось видео с отрывком из второго сезона «Ведьмака». В нем показан диалог чародейки Йеннифер и ее наставницы Тиссаи де Врис.

Диалог из ролика — первая встреча девушек после битвы в конце первого сезона. В этой сцене Тиссая хвалит Йеннифер за достижения во время напряженного сражения и вновь начинает уважать ее, несмотря на то, что до этого момента она была очень непредсказуемой волшебницей.

Главной идеей второго сезона станет внутреннее противоречие героев. Геральта из Ривии вновь сыграет Генри Кэвилл, Цири — Фрейя Аллан, Йеннифер — Аня Чалотра, Каланте — Джоди Мей, Весемира — Ким Бодниа, Лютика — Джои Бэти.

Проект продлили и на третий сезон. Создатели также анонсировали выход второго анимационного фильма и некоего нового сериала, ориентированного на детскую аудиторию.

Источник: daily.afisha.ru



