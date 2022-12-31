Netflix поделился статистикой самых популярных фильмов и сериалов на разных языках

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы на платформе. Сервис использовал собственные метрики с подсчетом просмотров в часах.

Самые популярные англоязычные фильмы на Netflix в 2022 году

— «Серый человек», 265 980 000 часов просмотров с 17 июля по 4 сентября

— «Проект «Адам»», 260 520 000 часов с 6 марта по 1 мая

— «Пурпурные сердца», 240 480 000 часов с 24 июля по 4 сентября

— «Прорваться в НБА»

— «Аферист из Tinder»

— «Морской монстр»

— «Энола Холмс-2»

— «Выпускной»

— «Человек из Торонто»

— «Дневная смена».

Самые популярные фильмы на других языках

— «Тролль», Норвегия

— «На Западном фронте без перемен», Германия

— «Черный краб», Швеция

— «Из моего окна», Испания

— «Шутки в сторону-2», Франция

— «Любовь для взрослых», Дания

— «Картер», Южная Корея

— «Меня зовут Месть», Италия

— «Не найти покоя», Франция

— «Ярость», Польша.

Топ популярных сериалов на английском языке

— четвертый сезон «Очень странных дел», 1,87 миллиардов часов просмотров с 22 мая по 9 октября

— «Уэнсдэй», 1,3 млрд часов с 20 ноября по 25 декабря

— «Монстр: История Джеффри Дамера», 962,4 миллионов часов с 18 сентября по 6 ноября

— второй сезон «Бриджертонов»

— «Изобретая Анну»

— четвертый сезон «Озарка»

— «Наблюдатель»

— «Песочный человек»

— третий сезон «Академии «Амбрелла»»

— четвертый сезон «Виргин Ривер».

Самые просматриваемые шоу на других языках

— «Мы все мертвы», Южная Корея

— «Необычный адвокат У Ен У», Южная Корея

— «Отмеченное сердце», Колумбия, Аргентина, Мексика

— «Пока деньги не разлучат нас», Мексика

— пятый сезон «Элиты», Испания

— «Высокая температура», Мексика

— «Императрица», Германия

— «Деловое предложение», Южная Корея

— «Не та сторона дороги», Испания

— «Добро пожаловать в Эдем», Испания.

Источник: daily.afisha.ru



