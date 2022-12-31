Netflix поделился статистикой самых популярных фильмов и сериалов на разных языках

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы на платформе. Сервис использовал собственные метрики с подсчетом просмотров в часах.
Самые популярные англоязычные фильмы на Netflix в 2022 году
— «Серый человек», 265 980 000 часов просмотров с 17 июля по 4 сентября
— «Проект «Адам»», 260 520 000 часов с 6 марта по 1 мая
— «Пурпурные сердца», 240 480 000 часов с 24 июля по 4 сентября
— «Прорваться в НБА»
— «Аферист из Tinder»
— «Морской монстр»
— «Энола Холмс-2»
— «Выпускной»
— «Человек из Торонто»
— «Дневная смена».
Самые популярные фильмы на других языках
— «Тролль», Норвегия
— «На Западном фронте без перемен», Германия
— «Черный краб», Швеция
— «Из моего окна», Испания
— «Шутки в сторону-2», Франция
— «Любовь для взрослых», Дания
— «Картер», Южная Корея
— «Меня зовут Месть», Италия
— «Не найти покоя», Франция
— «Ярость», Польша.
Топ популярных сериалов на английском языке
— четвертый сезон «Очень странных дел», 1,87 миллиардов часов просмотров с 22 мая по 9 октября
— «Уэнсдэй», 1,3 млрд часов с 20 ноября по 25 декабря
— «Монстр: История Джеффри Дамера», 962,4 миллионов часов с 18 сентября по 6 ноября
— второй сезон «Бриджертонов»
— «Изобретая Анну»
— четвертый сезон «Озарка»
— «Наблюдатель»
— «Песочный человек»
— третий сезон «Академии «Амбрелла»»
— четвертый сезон «Виргин Ривер».
Самые просматриваемые шоу на других языках
— «Мы все мертвы», Южная Корея
— «Необычный адвокат У Ен У», Южная Корея
— «Отмеченное сердце», Колумбия, Аргентина, Мексика
— «Пока деньги не разлучат нас», Мексика
— пятый сезон «Элиты», Испания
— «Высокая температура», Мексика
— «Императрица», Германия
— «Деловое предложение», Южная Корея
— «Не та сторона дороги», Испания
— «Добро пожаловать в Эдем», Испания.
Источник: daily.afisha.ru