Стриминговая платформа Netflix планирует запустить формат прямого эфира, его разработка находится на ранних стадиях.

Платформа может использовать функцию, например, для живого голосования в рамках соревновательных проектов — Netflix уже работает над посвященным танцам шоу Dance 100.

Среди других возможностей — трансляции выступлений стендап-комиков. Сервис, например, провел фестиваль Netflix Is A Joke в конце апреля-начале мая в офлайн-формате, а также запуски шоу без сценария и различных экспериментальных форматов.

Источник: daily.afisha.ru