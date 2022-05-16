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Netflix планирует запустить формат прямого эфира
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Сегодня в 09:48

Netflix планирует запустить формат прямого эфира

Стриминговая платформа Netflix планирует запустить формат прямого эфира, его разработка находится на ранних стадиях.

Платформа может использовать функцию, например, для живого голосования в рамках соревновательных проектов — Netflix уже работает над посвященным танцам шоу Dance 100.

Среди других возможностей — трансляции выступлений стендап-комиков. Сервис, например, провел фестиваль Netflix Is A Joke в конце апреля-начале мая в офлайн-формате, а также запуски шоу без сценария и различных экспериментальных форматов.

Источник: daily.afisha.ru

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