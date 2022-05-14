Netflix опубликовал два тизера сериала по игре «Обитель зла»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал два тизера к сериалу «Обитель зла». Шоу можно будет посмотреть на онлайн-платформе с 14 июля.

Главной героиней сериала станет Джейд, одна из дочерей Альберта Вескера. Действие шоу развернется в 2036 году, когда мир окажется охваченным вирусом, превращающим людей в зомби.

В первом тизере Джейд вспоминает, как они с сестрой и отцом переехали в Нью-Раккун-Сити в 2022 году. Второй же тизер рассказывает о созданном учеными препарате «Джой», который стал причиной зомби-катастрофы.

Роль Джейд в сериале исполнила Элла Балинска, известная по ремейку фильма «Ангелы Чарли». Также в «Обители зла» снялись Лэнс Реддик и Паола Нуньес. Шоураннером и сценаристом сериала выступил Эндрю Дэбб — ранее он работал над «Сверхъестественным».

Источник: daily.afisha.ru