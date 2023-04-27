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Netflix инвестирует $2,5 миллиардов в Южную Корею
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Главный

Сегодня в 10:14

Netflix инвестирует $2,5 миллиардов в Южную Корею

Стриминговый видеосервис Netflix удвоит инвестиции в Южную Корею. Компания вложит $2,5 миллиардов в течение следующих четырех лет в производство большего количества южнокорейских драм, фильмов и реалити-шоу, поскольку К-контент продолжает быть популярным.

Новые инвестиции станут огромной возможностью не только для Netflix, но и для южнокорейской индустрии контента.

По данным сервиса, четыре из десяти самых просматриваемых неанглоязычных сериалов корейские: «Игра в кальмара», «Мы все мертвы», «Слава» и «Необычный адвокат У Ён У».

Источник: incrussia.ru

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#южнаякорея #инвестиции #netflix #к-поп #контент
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.