Netflix добавит видеоигры на свою платформу в 2022 году

Netflix нанял бывшего топ-менеджера Electronic Arts и Facebook Майка Верду на пост вице-президента по разработке видеоигр. Они могут появиться на платформе уже в 2022 году.Верду был вице-президентом Facebook Reality Labs и отвечал за разработку игр для очков виртуальной реальности Oculus, пишет издание. В Electronic Arts он работал над созданием Sims, The Simpsons: Tapped Out и Plants vs. Zombies, а также над серией игр по «Звездным войнам».Netflix планирует добавить игры на платформу в течение следующего года. Компания выделит их в отельный жанр аналогично тому, как это было с документальным кино и стендапами. На данный момент Netflix не планирует брать за игры дополнительную плату, добавил собеседник издания.По его словам, в ближайшие месяцы Netflix планирует собрать команду для игрового направления и уже начал размещать соответствующие вакансии.Netflix ищет новые точки роста. С этой целью компания занялась производством контента для детей, открыла магазин со своим мерчандайзом и подписала контракт с режиссером Стивеном Спилбергом.Благодаря видеоиграм компании будет проще обосновать увеличение цен в ближайшие годы. Кроме того, это позволит Netflix привлечь больше подписчиков и предложить контент, которого нет у конкурентов.Источник: incrussia.ru