Netflix добавит на платформу 40 игр к концу 2023 года

Стриминговый сервис Netflix заметно расширит свой каталог игр к концу 2023 года. На платформе появятся 40 новых игр.

Всего компания занимается разработкой 86 игровых проектов, 16 из которых выпустят внутренние студии Netflix. Кроме того, сервис уже запустил 55 игр.

В планах Netflix — перенести франшизу Monument Valley на свой сервис, а также предложить пользователям облегченную версию игры The Mighty Quest. Последний проект появится на платформе уже 18 апреля.

Большинство игровых задумок Netflix ориентируются на мобильные устройства, однако в будущем у платформы появится собственный облачный сервис. Цель компании — позволить подписчикам играть на любых устройствах, поддерживающих Netflix.

Источник: daily.afisha.ru