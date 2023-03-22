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Netflix добавит на платформу 40 игр к концу 2023 года
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Главный

Сегодня в 11:14

Netflix добавит на платформу 40 игр к концу 2023 года

Стриминговый сервис Netflix заметно расширит свой каталог игр к концу 2023 года. На платформе появятся 40 новых игр.

Всего компания занимается разработкой 86 игровых проектов, 16 из которых выпустят внутренние студии Netflix. Кроме того, сервис уже запустил 55 игр.

В планах Netflix — перенести франшизу Monument Valley на свой сервис, а также предложить пользователям облегченную версию игры The Mighty Quest. Последний проект появится на платформе уже 18 апреля.

Большинство игровых задумок Netflix ориентируются на мобильные устройства, однако в будущем у платформы появится собственный облачный сервис. Цель компании — позволить подписчикам играть на любых устройствах, поддерживающих Netflix.

Источник: daily.afisha.ru

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