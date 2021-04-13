Netflix будет производить контент в России

Netflix будет выпускать сериалы для России. Сервис уже заключил контракт с входящей в «Газпром-медиа» студией 1-2-3 Production на производство современной версии «Анны Карениной», а также обсуждает несколько других проектов с местными продюсерами.

Второй проект Netflix — драматическая история, происходящая в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца. По словам источников издания, Шприц предлагал сценарий нескольким российским видеоплатформам, но безуспешно. Производить сериал будет кинокомпания «Русское», которой принадлежат права на сценарий, это постоянный подрядчик телеканала «Россия 1».

Переговоры идут также со студиями «Водород», «Среда», Star Media, Yellow, Black & White (YBW) и режиссером Климом Шипенко, у которого с YBW эксклюзивный договор о сотрудничестве. Клим Шипенко и гендиректор «Среды» Иван Самохвалов сообщили, что конкретных договоренностей еще нет.

Прошлой осенью Netflix заключил партнерство с НМГ. Видеосервис получил полностью русский интерфейс, в иностранных сериалах появились субтитры или озвучка на русском языке. За 2,5 месяца выручка компании в России составила почти 463 млн руб.

Источник: @marketingrussian