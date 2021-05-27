Netflix анонсировал свой первый российский сериал

Netflix объявил о начале съемок своего первого российского драматического сериала по культовому роману Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль сыграет актриса Светлана Ходченкова.

Сериал под названием «Анна К.» будет спродюсирован московской компанией «1–2–3 Production».

Проект заявлен как достойный пересказ литературного классика, действие которого происходит в современной России. В центре сюжета — светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Петербурга. Девушка вступает в любовную связь с лихим наследником алюминиевой империи Вронским. Их роман быстро выходит из‑под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений.

Съемки сериала пройдут в Москве и Питере. Дата релиза будет объявлена позже.

Источник: daily.afisha.ru