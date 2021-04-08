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Netflix анонсировал первый сериал принца Гарри и Меган Маркл
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Сегодня в 10:17

Netflix анонсировал первый сериал принца Гарри и Меган Маркл

Документальное шоу о спортсменах расскажет про «Игры непокоренных» — международные соревнования, которые проводятся по инициативе герцога Сассекского с 2014 года. В «Играх» в разных дисциплинах состязаются действующие или бывшие военные с инвалидностью.

Сериал сосредоточится на участниках соревнований, которые должны пройти в Гааге в 2022 году. Герои поделятся историями из своей военной карьеры и покажут, как проходят тренировки. На экране также появится и сам принц Гарри.

Проектом займутся режиссер Орландо фон Айнсидель и продюсер Джоанна Натасегара, обладатели «Оскара» за короткометражную документалку «Белые каски».

Источник: @kinopoisk

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