Не покупать лишнего и дать вторую жизнь старым вещам: как отпраздновать Новый год экологично

Елена Хотько, 28 лет, город — Минск, эколог, @eco.hotko





Я инженер-эколог, эксперт-аудитор в области сертификации систем менеджмента окружающей среды на соответствие требованиям СТБ ISO 14001-2017. Живу и работаю в Минске.

1. Не покупать лишнего





Основной принцип, которого нужно придерживаться во время подготовки к празднику: «Лучше меньше, да лучше».

Огромный вред окружающей среде приносит покупка нового. Маркетологи изо всех сил привлекают нас к эмоциональным покупкам. Новогодние украшения на прилавках магазинов мелькают уже с середины октября. Не купить что-то новое стоит больших трудов. Незаметно в корзине оказываются сувениры и магнитики — символы года. Их покупают, потому что так принято, а потом они собирают пыль или отправляются в мусорное ведро.





Быть экологичным в этот период возможно, даже если окружение навязывает другое. Если вы осознанно подойдете к организации праздника, постараетесь не покупать и не дарить лишнего, то это уже огромный шаг к осознанному потреблению. Материальные вещи или богатый стол не заменят праздник. Можно наслаждаться другими ценностями, эмоции гораздо важнее.





2. Выбрать экологичный вариант украшений





Елки создают ощущение праздника. Касательно выбора настоящей или живой, однозначного ответа нет. Самой экологичной будет та, которую вы сделаете своими руками из подручных средств. Так можно снизить экологический след. Например, можно сделать альтернативную елку из гирлянды, книг, веток, досок или нарисовать на окне.

Тем, кто предпочитает живые елки, лучше приобретать их на специальных базарах. Обязательно спрашивайте у продавца документы, подтверждающие, что елка выращена отдельно от леса. Обращайте внимание на страну производства. Если ель везут из-за границы, углеродный след увеличивается. После праздника ее можно сдать на переработку.

Во многих городах есть услуга: дерево в кадке или горшке, напрокат. Растение будет у вас в новогодние праздники, а потом его заберут обратно на елочную плантацию. Можно приобрести такую, чтобы затем посадить.





Покупка пластиковой елки хуже настоящей, так как ее сложно сдать на переработку. Поэтому, если такая елка у вас уже есть, используйте ее по максимуму. Не спешите выбрасывать, отдайте на благотворительность, обменяйте или продайте.

Блестки, хлопушки, искусственный снег — это микропластик. Мишуру делают из полиэтилена, игрушки из пластика. Поэтому предлагаю украсить дом старыми игрушками, которые у вас есть. Прекрасный вариант — достать винтажные игрушки из детства. Так вы продлите жизнь этих вещей.

Можно создать игрушки и гирлянды своими руками из подручных средств: бумага, банты из обрезков ткани, шишки, засушенные дольки апельсина, леденцы, сушки и имбирное печенье. В интернете много мастер-классов и идей по их изготовлению. Если привлечь к созданию новогодних украшений детей, получится добрая история и бесценные эмоции.





3. Выбрать нужный человеку подарок





Самые экологичные подарки — впечатления. Можно подарить образовательные интернет-курсы, билеты на выставку, концерт любимого исполнителя, электронный подарочный сертификат, мастер-класс, подписку на сервис для чтения книг. Фантазия безгранична.





Главное, чтобы подарок был действительно нужным для человека. Поэтому постарайтесь узнать о предпочтениях близких заранее. Так вы сэкономите время и деньги. Я второй год покупаю подарок сыну в октябре и спокойно жду праздник, без очередей и суеты. Получатель может забыть о своих словах. В этом случае подарок станет приятной неожиданностью.

Говорите открыто о своих желаниях. Если ненужные подарки все-таки появились, помните о благотворительности, сервисах по обмену и продаже.





4. Правильно спланировать ужин





При планировании ужина заранее составьте список продуктов, чтобы не поддаться импульсам. Лучше покупать онлайн. Это поможет отказаться от лишних товаров в корзине. Так вы проанализируете выбор и сэкономите время.





Не забывайте, что кушать хочется всегда, а не только в Новый год. Для праздничного ужина достаточно одного горячего блюда, салата и пары закусок. Лучше меньше, но интереснее. Купите деликатесы и создайте приятную атмосферу вокруг.

Начинайте с малого, слушайте себя и цените каждый шаг на пути к более экологичному образу жизни.