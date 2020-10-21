Не Netflix: 10 сериалов этой осени

«Воспитанные волками», HBO Max





Действие разворачивается на далекой планете, которую колонизировали люди. В поселении землян детей отдают на воспитание двум андроидам. Именно роботам придется решать еще и религиозные конфликты своих хозяев.

«Третий день», HBO





Сэма, у которого в прошлом немало тайн и травм, заносит на загадочный остров у берегов Британии. Ему приходится столкнуться с местными жителями, которые проводят странные ритуалы. Они пробуждают воспоминания Сэма, и герой понимает, что попал в опасную ситуацию.

«Утопия», Prime Video





Группа фанатов считает, что графический роман «Эксперименты Утопии» предсказал все главные катастрофы XX века. Однажды в руки пятерых героев попадает неопубликованное продолжение книги. Возможно, оно расскажет и о будущем. Но за рукописью уже охотится тайная организация.

«Хелстром», HULU





Дети загадочного серийного убийцы Дэймон и Ана Хелстром обладают суперспособностями. Они решают использовать свои силы, чтобы сражаться со злодеями.

«Отыграть назад», HBO





В жизни Грейс Фрейзер все прекрасно: она счастлива в браке, построила карьеру психолога и уже собирается выпустить первую книгу. Но внезапно на пороге ее дома появляется полиция. И героиня понимает, что все эти годы ничего не знала о собственном муже.

«Крестики-нолики», BBC One





Фантастический сериал Noughts + Crosses снят по одноименной серии молодежных романов писательницы Мэлори Блэкмэн, рассказывающих об альтернативной Земле, где Европа была покорена более цивилизованными африканскими народами, а белые стали рабами и людьми второго сорта. Сериал, события которого происходят в Лондоне, был снят в Южной Африке.

«Мы те, кто мы есть», HBO





Подростковая драма о взрослении от HBO. События сериала происходят на американской базе недалеко от Венеции, куда 14-летние Фрейзер Уилсон и Кэтлин Харпер попадают вместе со своими родителями-военными.

«Птица доброго Господа», Showtime





Отец Ониона погибает в результате стычки между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном. Приняв Ониона за девочку, Браун забирает его в свою армию противников рабства. В 1859 году, пытаясь начать восстание рабов, их действия в итоге приводят к Гражданской войне в США.

«Правило Коми», Showtime





Сюжет «Правила Коми» основан на книге воспоминаний директора ФБР Джеймса Коми, который пролил свет на вторжение в результаты выборов русских хакеров, подковерные интриги и манипуляции, предпринятые Трампом в ходе борьбы с Хиллари Клинтон.

«Земля монстров», HULU





В разных уголках США жители постоянно сталкиваются с разными монстрами, от вампиров до падших ангелов. Эти встречи заставляют местных пересмотреть отношение к собственным сломанным жизням.



