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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Названы самые популярные летние направления в 2023 году
358
Главный

03.07.2023

Названы самые популярные летние направления в 2023 году

Компания ForwardKeys опубликовала отчет о самых популярных направлениях для путешествий летом этого года. В список попала сотня городов, билеты в которые путешественники ищут чаще всего. Отчет охватывает поиск квитков в период с 1 июля по 31 августа.

На первой строчке оказался Бангкок — билеты в столицу Таиланда искали более миллиарда раз. Топ-10 популярных городов в этом году выглядит так:

— Бангкок, Таиланд

— Париж, Франция

— Лондон, Великобритания

— Денпасар, Бали, Индонезия

— ​​​​Барселона, Испания

— ​​​​​​​Нью-Йорк, США

​​​​​​— Лиссабон, Португалия

— ​​​​Стамбул, Турция

​​​​​​​— Мадрид, Испания

—​​​​​​​ Афины, Греция.

Источник: 34travel.me

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.