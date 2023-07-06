Названы самые популярные летние направления в 2023 году

Компания ForwardKeys опубликовала отчет о самых популярных направлениях для путешествий летом этого года. В список попала сотня городов, билеты в которые путешественники ищут чаще всего. Отчет охватывает поиск квитков в период с 1 июля по 31 августа.
На первой строчке оказался Бангкок — билеты в столицу Таиланда искали более миллиарда раз. Топ-10 популярных городов в этом году выглядит так:
— Бангкок, Таиланд
— Париж, Франция
— Лондон, Великобритания
— Денпасар, Бали, Индонезия
— Барселона, Испания
— Нью-Йорк, США
— Лиссабон, Португалия
— Стамбул, Турция
— Мадрид, Испания
— Афины, Греция.
Источник: 34travel.me