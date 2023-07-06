Названы самые популярные летние направления в 2023 году

Компания ForwardKeys опубликовала отчет о самых популярных направлениях для путешествий летом этого года. В список попала сотня городов, билеты в которые путешественники ищут чаще всего. Отчет охватывает поиск квитков в период с 1 июля по 31 августа.

На первой строчке оказался Бангкок — билеты в столицу Таиланда искали более миллиарда раз. Топ-10 популярных городов в этом году выглядит так:

— Бангкок, Таиланд

— Париж, Франция

— Лондон, Великобритания

— Денпасар, Бали, Индонезия

— ​​​​Барселона, Испания

— ​​​​​​​Нью-Йорк, США

​​​​​​— Лиссабон, Португалия

— ​​​​Стамбул, Турция

​​​​​​​— Мадрид, Испания

—​​​​​​​ Афины, Греция.

Источник: 34travel.me



