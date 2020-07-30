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Названы самые дорогие бренды 2020 года по версии Forbes
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Сегодня в 09:59

Названы самые дорогие бренды 2020 года по версии Forbes

Журнал Forbes представил очередной рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Их общая стоимость за год выросла с 2,33 трлн $ до 2,54 трлн $.

В рейтинге 2020 года первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году: первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, однако Facebook оказался в отстающих, бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

Десять самых дорогих брендов в 2020 году:

Apple — 241,2 млрд $ (+17%)

Google — 207,5 млрд $ (+24%)

Microsoft — 162,9 млрд $ (+30%)

Amazon — 135,4 млрд $ (+40%)

Facebook — 70,3 млрд $ (-21%)

Coca-Cola — 64,4 млрд $ (+9%)

Disney — 61,3 млрд $ (+18%)

Samsung — 50,4 млрд $ (-5%)

Louis Vuitton — 47,2 млрд $ (+20%)

McDonald's — 46,1 млрд $ (+5%).

Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония, Германия, Франция и Швейцария.

Самая популярная отрасль в рейтинге — IT. Затем следуют финансовые услуги, автопромышленность и розничная торговля.

В списке этого года есть несколько новичков: в топ-100 вошли Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, покинули рейтинг.

Источник: rb.ru

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#бизнес #бренды #2020год #рейтинг
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