Названы победители Каннского кинофестиваля

Главный приз 75 Каннского кинофестиваля получил сатирический фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали».

Гран-при поделили сразу две картины — «Звезды в полдень» французского режиссера Клер Дени и «Близко» бельгийца Лукаса Донта. Обладателем приза за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук за детектив «Решение уйти».

Лучшей актрисой стала Зар Амир-Эбрахими из Ирана. Она сыграла журналистку, которая идет по следу серийного убийцы в «Священном пауке» Али Аббаси. Лучший актер — Сон Кан Хо из Южной Кореи, который снялся в «Посреднике» режиссера Хирокадзу Корээда.

Другие награды:

— лучший сценарий написал Тарик Салех для фильма «Мальчик с небес»

— приз «Золотая камера» за дебютный фильм достался картине «Боевой пони» Джины Гэммел и Райли Кио

— специальный приз жюри получили режиссеры Феликс ван Грунинген и Шарлотта Вандермирш за фильм «Восемь гор», а также Ежи Сколимовский за картину «Ео»

— почетный приз в честь годовщины фестиваля получил фильм «Тори и Локита» братьев Дарденн.

75 Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.

Источник: daily.afisha.ru