Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

Международное жюри 74-го Каннского кинофестиваля во главе с американским режиссером Спайком Ли объявило победителей.
Лучший фильм:
«Титан», режиссер Джулия Дюкорно.
Лучший режиссер:
Леос Каракс, фильм «Аннетт» (Annette).
Лучший актер:
Калеб Лэндри Джонс, фильм «Нитрам» (Nitram), режиссер Джастин Курзель.
Лучшая актриса:
Рената Рейнсве, фильм «Худший человек в мире» (The Worst Person in the World), режиссер Йоаким Триер.
Лучший сценарий:
Рюсуко Хамагути и Такамаса Оэ, фильм «За рулем моей машины» (Drive My Car), режиссер Рюсукэ Хамагути.
Приз жюри:
«Колено Ахед» (Ahed’s Knee), режиссер Надав Лапид;
«Память» (Memoria), режиссер Апичатпонг Вирасетакул.
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году получила голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер.
За «уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу» «Золотую пальмовую ветвь» также вручили итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо.
Источник: tengrinews.kz