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Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
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Сегодня в 11:42

Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

Международное жюри 74-го Каннского кинофестиваля во главе с американским режиссером Спайком Ли объявило победителей.

Лучший фильм:
«Титан», режиссер Джулия Дюкорно.

Лучший режиссер:
Леос Каракс, фильм «Аннетт» (Annette).

Лучший актер:
Калеб Лэндри Джонс, фильм «Нитрам» (Nitram), режиссер Джастин Курзель.

Лучшая актриса:
Рената Рейнсве, фильм «Худший человек в мире» (The Worst Person in the World), режиссер Йоаким Триер.

Лучший сценарий:
Рюсуко Хамагути и Такамаса Оэ, фильм «За рулем моей машины» (Drive My Car), режиссер Рюсукэ Хамагути.

Приз жюри:
«Колено Ахед» (Ahed’s Knee), режиссер Надав Лапид;
«Память» (Memoria), режиссер Апичатпонг Вирасетакул.

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году получила голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер.

За «уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу» «Золотую пальмовую ветвь» также вручили итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо.

Источник: tengrinews.kz

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