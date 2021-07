Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

Международное жюри 74-го Каннского кинофестиваля во главе с американским режиссером Спайком Ли объявило победителей.

Лучший фильм:

«Титан», режиссер Джулия Дюкорно.

Лучший режиссер:

Леос Каракс, фильм «Аннетт» (Annette).

Лучший актер:

Калеб Лэндри Джонс, фильм «Нитрам» (Nitram), режиссер Джастин Курзель.

Лучшая актриса:

Рената Рейнсве, фильм «Худший человек в мире» (The Worst Person in the World), режиссер Йоаким Триер.

Лучший сценарий:

Рюсуко Хамагути и Такамаса Оэ, фильм «За рулем моей машины» (Drive My Car), режиссер Рюсукэ Хамагути.

Приз жюри:

«Колено Ахед» (Ahed’s Knee), режиссер Надав Лапид;

«Память» (Memoria), режиссер Апичатпонг Вирасетакул.

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году получила голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер.

За «уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу» «Золотую пальмовую ветвь» также вручили итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо.

Источник: tengrinews.kz