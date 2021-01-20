Названы города с лучшими туристическими брендами

Компания Saffron опубликовала свежий рейтинг City Tourism Brand Barometer. Так, в 2020 году самые привлекательные туристические бренды оказались у Парижа, Лондона и Токио.
Компания анализировала восемь ключевых показателей, среди которых туристическое разнообразие городов, безопасность, качество жизни и комфорт. Исследователи также учитывали мнения иностранцев и количество запросов в приложении Google Trends
В десятку лучших вошли:
Париж
Лондон
Токио
Нью-Йорк
Сингапур
Дубай
Барселона
Мадрид
Вена
Москва.Источник: 34travel.me