Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
nazvany-goroda-s-luchshimi-turisticheskimi-brendami
Названы города с лучшими туристическими брендами
48
/
/

Сегодня в 10:44

Названы города с лучшими туристическими брендами

Компания Saffron опубликовала свежий рейтинг City Tourism Brand Barometer. Так, в 2020 году самые привлекательные туристические бренды оказались у Парижа, Лондона и Токио.

Компания анализировала восемь ключевых показателей, среди которых туристическое разнообразие городов, безопасность, качество жизни и комфорт. Исследователи также учитывали мнения иностранцев и количество запросов в приложении Google Trends

В десятку лучших вошли:

Париж

Лондон

Токио

Нью-Йорк

Сингапур

Дубай

Барселона

Мадрид

Вена

Москва.

Источник: 34travel.me

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #лондон #париж #токио
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Танцевальный конкурс среди молодежи пройдет 22-23 сентября
947
Markul выступит в Астане
1764
Фильм «Дорога к матери» признан лучшим на кинофестивале в Нью-Йорке
1226