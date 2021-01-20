Названы города с лучшими туристическими брендами

Компания Saffron опубликовала свежий рейтинг City Tourism Brand Barometer. Так, в 2020 году самые привлекательные туристические бренды оказались у Парижа, Лондона и Токио.

Компания анализировала восемь ключевых показателей, среди которых туристическое разнообразие городов, безопасность, качество жизни и комфорт. Исследователи также учитывали мнения иностранцев и количество запросов в приложении Google Trends

В десятку лучших вошли:

Париж

Лондон

Токио

Нью-Йорк

Сингапур

Дубай

Барселона

Мадрид

Вена

Москва.