Названа цена ожидаемого VR-шлема от Apple

В VR-шлеме будет два дисплея с разрешением 8К и более десятка камер.

Девайс напоминает горнолыжную маску, выглядит, как изогнутые очки, которые крепятся на голову съемным ремешком. Поверхность устройства, контактирующая с лицом, выполнена из сетчатого материала.

Устройство оснащено высокопроизводительным процессором, датчиками слежения за движением глаз и рук. Пользователь сможет набирать текст, прописывая его пальцами в воздухе. Для управления шлемом на палец надевается специальный девайс.

Уточняется, что стоимость VR-шлема от Apple составит около 3 тысяч $, его должны представить общественности в 2022 году. За первый год производства компания намерена выпустить около 250 тысяч единиц устройства.

Источник: rb.ru